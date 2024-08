Bancos aplican “corralito” no declarado

Fuente: El Diario

De un tiempo a esta parte las entidades financieras establecieron límites a las transacciones financieras, cuya acción es considerada como un «corralito» no declarado. A pesar de las necesidades de los usuarios, la escasez de dólares provocó medidas bancarias.

Cada semana las redes sociales actualizan los límites que implementan los bancos a las transacciones en dólares en el extranjero, y en el mercado nacional, a los ahorristas en dólares no les permiten ahorrar tampoco sacar su plata.

La falta de dólares al tipo de cambio oficial, prácticamente escasez, y aún no muestra acciones el gobierno para revertir esta situación.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo, ante la pregunta de los periodistas, que la provisión de dólares se irá resolviendo en la medida que se cumplan los acuerdos pactados con empresarios.

Como se recordará uno de los puntos de los 17 temas, está el referido a que los empresarios deben apoyar al gobierno a conseguir préstamos internacionales, para que luego se canalice al sector a través del sistema financiero.

El periodista Tuffi Aré en su cuenta de twitter escribió que: “Tarjeta de débito de banco boliviano. Para usar en Lima, Perú: límite de $us 25 para una semana y $us 150 para un mes. O sea, tus propios ahorros. Tarjeta de crédito, límite: Bs 3.000 para un mes”. Encima, no en todas las casas de cambios hay soles en Bolivia.

La escasez de dólares se agravó con el límite impuesto por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) en las comisiones en las transacciones en dólares en el exterior.