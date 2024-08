Sujetando su bastón de madera en la mano izquierda y con un rostro marcado por el tiempo, Benedicta Calle, una mujer de 111 años de vida, ayer aseguró que su secreto es comer “quinua, caldo de res, chuño y acullicar coca”. Máximo Zubieta, es el segundo hombre más longevo de la ciudad de El Alto, con 100 años.

“Yo como quinua, calditos de res, chuñito. Acullico coca siempre”, reveló la centenaria, de forma breve y en aimara, para El Alteño.

Camina muy poco y siempre va con su bastón de madera que la acompaña a todos lados. Ella al igual que varias personas de la tercera edad, fueron agasajadas este lunes en el Día de Adulto Mayor y recibieron quintales de arroz, azúcar y varios regalos por parte de la Alcaldía alteña, en un evento en Ciudad Satélite.

Con su manta café, zapatillas de algodón y su mejor sombrero de cholita. Calle conoció a la alcaldesa Eva Copa. Sus familiares contaron que al ser madre soltera, tuvo un único hijo por el cual se sacrificó durante años. Ahora, tiene tres nietos y cuatro bisnietos que la cuidan con mucho amor y paciencia.

“Yo soy su único hijo y ella era madre soltera. Nunca tuvo marido, se dedicó a criarme a mí. Siempre me hacía comer natural y no le gusta los enlatados”, explicó su hijo, Alberto Calle.

Nació en 1913, emigró desde el campo para vender verduras. Ahora vive en el Distrito 3 de El Alto. Sus ojos cansados vieron desde revoluciones, golpe de Estado, dictaduras y el retorno a la democracia.

“Ya no tiene dientecitos y por eso come calditos de res y pollito. No usa placa dental, porque le lastima. Tiene buena memoria, les cuenta a sus nietos y bisnietos cuando ella era niña y cómo vio las dictaduras, la revolución del 1952”, resaltó su nieta.

TODO NATURAL

Máximo Zubieta fue nombrado como la segunda persona más longeva de El Alto, cumplió 100 años y trabajó de comerciante.

“Mi papito no puede ver y es sordito. Cumplió recién 100 años. Siempre se alimentó de comida natural. No le gustan los embutidos ni los enlatados. A pesar de que no pueden ver, él quería venir para conocer a la alcaldesa Copa”, explicó su hija, Gladis Zubieta Salas.

Zubieta nació en 1924, tiene siete hijos, uno de ellos falleció, tuvo 12 nietos y actualmente tiene ocho bisnietos que se desviven por él. Habita una casa en el Distrito 1 y su platillo favorito es el caldo de pollo.