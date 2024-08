Beni: Datos del Censo en Mojos no coinciden con el recojo de información censal del 23 de marzo

DATO. El dato final enviado desde la Unidad Territorial Censal (UTC) a la oficina departamental del INE arrojó un total de 22.611 habitantes, mientras que el resultado oficial presentado es de 21.578 personas.

San Ignacio/Mojosconecta.- Los datos levantados el 23 de marzo en el municipio de San Ignacio de Mojos durante el Censo Nacional de Población y Vivienda no coinciden con los resultados oficiales presentados este jueves 29 de agosto por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Al igual que a nivel nacional, esta discrepancia ha causado sorpresa en las autoridades locales y en quienes participaron en la recolección de la información censal.

Desde el Ejecutivo Municipal se informó que se realizará un análisis técnico detallado de los resultados para posteriormente presentar una representación oficial ante el INE.

Para Arturo Casanovas, exjefe de la UTC, estos resultados no son los esperados. «El censo no se realizó de manera incorrecta. Tengo la esperanza de que esta situación pueda revertirse a favor del municipio de San Ignacio. Lo que me preocupa es que faltan más de 1.000 personas en los resultados oficiales», manifestó.

Casanovas explicó que, al finalizar la tabulación, como jefe censal, envió el formulario C10 con los datos finales. «El C10 es el resumen de todos los resúmenes, y en él se indica claramente que somos 22.611 personas en el municipio de San Ignacio», aseguró. Y añadió: «Es necesario que el INE nos explique por qué la cifra final es menor a la que se obtuvo durante el levantamiento de la información el día del censo».

El INE dio a conocer el 29 de agosto los datos oficiales del censo realizado el 23 de marzo, según los cuales la población boliviana es de 11.412.620 habitantes. En el departamento del Beni, la población asciende a 477.441 personas, y en el municipio de San Ignacio de Mojos, a 21.578 habitantes.

Casanovas hizo un llamado a la calma y sugirió: «Debemos mantener la calma y evitar emitir juicios apresurados. Lo importante es no quedarnos de brazos cruzados. Propongo que nos reunamos aquí en San Ignacio y que nuestras autoridades convoquen a los ciudadanos, a las instituciones y a las personas involucradas en este proceso».

Por su parte, el secretario municipal general, Fernando Herrera, expresó su preocupación por esta discrepancia. «Nos hemos llevado una sorpresa al constatar que faltan 1.033 personas. Si bien no hemos decrecido, esta situación nos preocupa», sostuvo.

La autoridad municipal anunció que se realizará un análisis técnico con representantes de diversas instituciones.

«El alcalde Juan Carlos Abularach está convocando a una reunión para analizar esta situación en detalle y posteriormente presentar una representación oficial ante el INE para que se esclarezca esta discrepancia», manifestó Herrera. Y agregó: «La población ignaciana debe saber que haremos un seguimiento exhaustivo de este caso y exigiremos una respuesta clara por parte del INE».