Bolivia logra $us 362 millones por exportación de carne bovina en los tres últimos años

El país exporta carne bovina y sus derivados a los mercados de China, Rusia, Perú, Ecuador, principalmente, entre otros, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Paz, 28 de agosto de 2024 (ABI). – En los tres últimos años, Bolivia logró obtener $us 362 millones por la exportación de carne bovina sin desabastecer el consumo del mercado interno, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

“Gracias al modelo económico, Bolivia logra récords históricos en la exportación de carne bovina sin desabastecer el consumo de los bolivianos”, destacó esa cartera de Estado en sus redes sociales.

Según datos del MEFP, por exportaciones de carne bovina, Bolivia obtuvo $us 98 millones, en 2021; $us 128 millones, en 2022; y $us 136 millones, en 2023. El año pasado, el país alcanzó un histórico récord en la venta de este importante alimento.

En tanto, por las ventas de este alimento cárnico en el mercado exterior, entre enero y junio de 2024, el país generó $us 86 millones, monto superior respecto al mismo periodo de 2023, cuando obtuvo $us 53 millones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“A junio de 2024, el valor de las exportaciones de este producto creció en 63% respecto al mismo periodo del año anterior”, destacó el MEFP.

Bolivia exporta carne bovina y sus derivados a los mercados de China, Rusia, Perú, Ecuador, principalmente, entre otros, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).