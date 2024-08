Boric y situación en Venezuela: “No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude”

El mandatario endureció sus críticas al Gobierno de Nicolás Maduro y lo acusó directamente de intentar cometer un fraude en las últimas elecciones presidenciales.

Camilo Calderara

Fuente: https://www.t13.cl/CNN (video)

“Además, están cometiendo graves violaciones contra los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y, además, iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición, porque acá hay principios que se deben defender a todo evento”, agregó.

El jefe de Estado chileno, sin embargo, descartó reconocer al candidato de la oposición venezolana Edmundo González como presidente electo de aquel país, como han pedido partidos desde la centro izquierda hasta la derecha en Chile, y como han hecho algunos países como Argentina y Perú.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó, y esto lo entienden la mayoría de los países”, explicó el mandatario.

AFP – Oposición en Venezuela

“Pero quiero ser claro: Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, no confiamos además en la independencia e imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen”, añadió.

Diferencias con el Partido Comunista por situación en Venezuela

El Presidente Boric también fue consultado por la postura del Partido Comunista (PC), que es parte de su gobierno, y en particular por las críticas del presidente del PC, Lautaro Carmona a los ministros Carlos Montes y Antonia Orellana, quienes cuestionaron al partido por la situación en Venezuela.

“En las coaliciones de gobierno siempre hay diversidad, y lo que han hecho los ministros, todos los ministros sin excepción, es apoyar de manera irrestricta la postura que como Presidente de la República y conductor de las relaciones internacionales de Chile, he tenido de manera muy clara en nuestro país y ante la comunidad internacional”, recalcó el jefe de Estado.

“Por eso, lo que digan presidentes de partidos, desde mi punto de vista, respecto a este tema no es relevante. La política exterior la defino yo, siempre conversando con el canciller Alberto van Klaveren y en función de la tradición de Chile en las últimas décadas, que es defender la democracia y los derechos humanos a todo evento”, agregó.