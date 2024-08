«Nosotros no estamos de acuerdo con caprichos de repostulación. Eso tiene que ser internamente analizado, viendo el beneficio para el pueblo boliviano y por supuesto, para el MAS”, replicó el presidente Luis Arce.

El presidente Luis Arce dejó en manos de las organizaciones de la decisión de buscar la reelección en los comicios generales previstos para agosto de 2025.

En entrevista con Radio Red, fue consultado sobre si irá a la reelección, el mandatario respondió: “Yo no decido eso, lo deciden las organizaciones sociales. Esa es otra de nuestras diferencias con Evo”.

“A ver, ahí está la segunda diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con caprichos de repostulación. Eso tiene que ser internamente analizado, viendo el beneficio para el pueblo boliviano y por supuesto, para el MAS”, replicó Arce.

¿Usted en lo personal es de convicción antireeleccionista? “Pienso que la reelección no puede estar vinculada a los caprichos de una persona”, respondió el mandatario.

Elecciones 2020

Elegidos en las elecciones generales de 2020 con el 55,1% de los votos, Arce y el vicepresidente David Choquehuanca tienen la opción de repostularse “por una sola vez de manera continua”.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra dividido ante la posibilidad de Arce y Morales de repostularse. El expresidente, declarado “único candidato” en el fallido congreso partidario de Lauca Ñ, el año pasado, denunció que la intención del mandatario es “prorrogarse”.

“Lamentamos que haya grupos que no les guste la democracia. A Evo no le gusta la democracia. No respetó el resultado del referendo de 2016, no quiere referendos, no está de acuerdo con herramientas democráticas”, cuestionó Arce en la entrevista.

Elecciones 2025

Según anunciaron vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las elecciones generales están previstas para el 17 de agosto de 2025.

El MAS, dividido en facciones arcista y evista, no logra desarrollar un congreso único, situación que le impide renovar su directiva prorrogada por el TSE.

El ala evista convocó a un nuevo intento de congreso para el 3 de septiembre en Villa Tunari. De forma antelada, el encuentro no tendrá carácter vinculante debido a la decisión del TSE de no supervisarlo.

Es que dicha convocatoria no fue concertada entre la dirección nacional del MAS, a cargo del evismo, y las tres organizaciones matrices (campesinos, mujeres Bartolina Sisa e interculturales), como dicta el artículo 13 del estatuto del MAS.