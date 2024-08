Las exportaciones de carbonato de litio (Li2CO3) registraron una caída al primer semestre del año y solo se comercializaron 50,6 toneladas del metal blando por un valor de $us 520.317, de los que el 99% fue enviado al mercado de China.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), extraídos por La Razón, Bolivia comercializó el carbonato de litio en enero, febrero, mayo y junio, siendo el último mes cuando se exportó el 99,7% del total del volumen del carbonato de litio y el 99,4% del valor de las ventas.

Durante el primer semestre de este 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) comercializó el carbonato de litio a cuatro mercados, Países Bajos, India, Corea del Sur y China. Los tres primeros países solo demandaron cantidades mínimas que oscilan entre los 8,5 y 104 kilos del Li2CO3 y pagaron entre $us 499 y $us 1.443.

Mientras que el mercado de China adquirió y pagó casi la totalidad de lo comercializado en el primer semestre del año.

El precio promedio por tonelada de Li2CO3 que comercializó Bolivia al mercado externo durante el primer semestre del año fue de aproximadamente $us 9.731.

En mayo, La Razón informó que los precios del carbonato de litio para las baterías oscilaron entre $us 15.193,37, y $us 15.676,80 con un costo promedio de $us 15.435,08 por tonelada.

Los precios se desplomaron desde un máximo histórico de más de $us 80.000 por tonelada métrica en 2022 a menos de $us 14.000 a principios de este 2024.

Respecto a las exportaciones realizadas hasta junio del año pasado, Bolivia comercializó a los mercados externos un total de 202,1 toneladas del metal blando por un monto de $us 6,6 millones, lo que representa una caída del 75% en volumen y del 92% en valor con relación a igual periodo de este 2024.

En tanto, al primer semestre de 2022, las ventas marcaron un récord con 433,5 toneladas y un valor exportado de $us 23,5 millones. Mientras que entre enero y junio de 2021 se vendió 680,9 toneladas y se tuvo ingresos por 5,3 millones, según los datos del INE.

Entre 2019 y 2020, Bolivia no realizó ninguna exportación de carbonato de litio. A partir de marzo de 2020, el país fue cerrado por el ingreso del COVID-19.

En el primer semestre de 2018, el país exportó 30,2 toneladas por $us 0,56 millones, cifra casi similar a lo comercializado durante los seis primeros meses de este 2024. Entretanto, a junio de 2017, Bolivia solo comercializó un total de 10,1 toneladas y obtuvo $us 0,11 millones, una de las ventas más bajas desde que se comenzó con la venta del metal blando.

Bolivia ingresó a la era de la exportación del carbonato de litio a partir del segundo semestre de 2016. Ese año envío un total de 19,3 toneladas del metal más ligero del mundo al mercado de China y obtuvo ingresos por un total de $us 0,16 millones.

De acuerdo con las autoridades gubernamentales, Bolivia, por el momento, no tiene contratos de venta de Li2CO3 a gran escala y continúa con “ventas spot” a intermediarios en el exterior.

Para conocer la situación del por qué solo se comercializaron 50,6 toneladas del carbonato de litio que representó un ingreso de $us 0,52 millones para el país,

La Razón envió un cuestionario a la presidenta de la estatal YLB, Karla Calderón; no obstante, hasta el cierre de la nota no se tuvo una respuesta a las preguntas.

Entre las medidas de YLB para mejorar la producción y comercialización del Li2CO3 está el inicio de operaciones de la planta industrial que tiene una capacidad de 15.000 toneladas anuales, hecho que se dio en diciembre del año pasado. Sin embargo, debido a problemas en 18 piscinas de evaporación, a través del que se obtiene la materia prima, no se alcanzó la cantidad necesaria para llegar a la capacidad de la factoría.

Para evitar mayor retraso en la industrialización de los recursos de los salares del país, principalmente de Uyuni en Potosí, YLB prevé firmar, hasta septiembre, los acuerdos con las empresas chinas, el consorcio CATL, BRUMP & CMOC (CBC) y CITIC GUOAN para el emplazamiento de plantas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) que acelera la producción del Li2CO3.

Con esos acuerdos se espera una inversión de hasta $us 700 millones que será destinada para el emplazamiento de plantas para la explotación del litio y de otros recursos que se encuentran en los salares del territorio nacional.