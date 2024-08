La madrugada de este jueves el pleno de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley de un crédito internacional de 118,5 millones de dólares del Banco Mundial y pospuso el tratamiento de otro préstamo de Fonplata.

La sesión fue suspendida sin fecha debido a la cita del pleno del Legislativo que está programada para la tarde de esta jornada en la cual se debe tratar la convocatoria a los postulantes a Fiscal General del Estado.

De los 103 diputados que sesionaron desde la tarde del miércoles, 54 rechazaron el préstamo y 49 votaron a favor.

Se trata del “proyecto de Ley N° 489/2023-2024, ‘que aprueba el convenio de préstamo 9695-BO para el ‘Proyecto de resiliencia climática en el sector vial’, suscrito el 28 de junio de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM, por un monto de hasta $us 118.500.000,00”.

Este fondo estaba destinado a proyectos de mejoramiento de puentes y tramos carreteros de los municipios de Chimoré e Ivirgarzama, en Cochabamba; Guanay en La Paz; y Monteagudo en Chuquisaca.

El diputado de CC Carlos Alarcón argumentó que rechazó el proyecto de ley porque “es aumentar una bola de nieve que se está volviendo una avalancha, una catástrofe económica”.

“Este es el Gobierno al que le hemos dado desde el restablecimiento de la democracia más préstamos aprobados en este Asamblea, estamos hablando de 4.654 millones de dólares que han sido derrochados, malgastados, que lo único que han hecho es aumentar el agujero negro”, sostuvo.

En criterio del evista Gualberto Arispe, la explicación del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, que llegó al pleno para explicar los alcances del crédito, no fue clara.

”El ministro no se ha hecho entender, no explicó muy bien y ahí está el resultado”, dijo. Su bloque anunció que no respaldará más créditos externos.

El jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, lamentó la decisión

El otro crédito

De esa manera, además se pospuso el debate del crédito del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata)

Proyecto de Ley N° 450/2023-2024, “Que aprueba el contrato de préstamo BOL38/2024 para el ‘Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – fase 1, suscrito el 10 de mayo de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata — Fonplata, por un monto de hasta $us100.000.000,00”.

Polémica

La polémica marcó la sesión. Legisladores de la bancada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron una supuesta “manipulación del voto electrónico” y señalaron al jefe de bancada del MAS en esa instancia, Jerges Mercado.

La denuncia fue planteada por la diputada Lisa Claros y luego su colega Luis Nayar irrumpió en el salón de control del voto electrónico y grabó un video en el que se ve a Mercado en su interior.

Por ese motivo, en medio de gritos y reclamos, se determinó suspender esa forma de voto.

Horas después, Mercado convocó a una rueda de prensa para rechazar las denuncias y arguyó que tomaba un descanso en ese lugar.