Canadá impondrá a China aranceles sobre los vehículos eléctricos y el acero

Los productos fabricados por SAIC Motor Corp. se enfrentarán a aranceles adicionales del 36,3%, mientras que Geely Automobile Holdings Ltd. y BYD Co. se enfrentarán a aranceles del 19,3% y el 17%, respectivamente, según un proyecto de decisión publicado la semana pasada. Tesla Inc. sufrirá un gravamen adicional del 9% sobre los vehículos fabricados en China.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, los dirigentes chinos tienen previsto plantear la cuestión de los aranceles cuando el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, visite el país esta semana. Sullivan se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y es posible que también lo haga con el líder chino, Xi Jinping.

China ya ha tomado represalias contra Canadá en el pasado. Anteriormente restringió las importaciones de semillas de colza canadienses durante tres años, una medida considerada una represalia por la decisión de las autoridades canadienses de detener a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, en Vancouver en virtud de una orden de extradición estadounidense. Meng regresó a China en 2021.