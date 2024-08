Caso Zarlet: La búsqueda de una hija que se convirtió en una red de alerta de desaparecidos

Fuente: Unitel

Marcela Martínez, mamá de Zarlet Clavijo, la joven que desapareció a sus 17 años, el 4 de junio de 2012, en la ciudad de La Paz, afirmó que sigue con la búsqueda de su hija. Asimismo, impulsa una fundación que lucha contra la trata y tráfico de personas.

«Tuve la bendición de que, desde el inicio, al buscar a Zarlet, tuve la posibilidad de encontrar y rescatar a otras víctimas. Este hecho me llenó de esperanza, pensando siempre que la próxima podía ser mi hija«, contó Martínez en entrevista con Que No Me Pierda.

No perdió la esperanza en estos 12 años. Asimismo, indicó que, a pesar de los desafíos, en 2019 logró localizarla en una red de trata que se extendía hasta España, pero la falta de apoyo político impidió su liberación.

De esa forma es que, primero, conformó la Asociación de Familiares de Desaparecidos y, posteriormente, la Red de Alerta Temprana Zar.

«A través de la Red, tengo la posibilidad de unir a muchísimos voluntarios que, diariamente, se hacen cargo de los diferentes casos de personas desaparecidas. Recordemos que, en Bolivia, se denuncian cinco casos cada día y que estos son el 50%, considerando que hay otro 50% que no se denuncia», comentó.

Este trabajo tiene el objetivo de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas y también de encontrar a Zarlet.

«Es una labor diaria, constante; el voluntariado está muy activo. Tenemos administradoras de la red para cada día. Es una tarea que, además de continuar buscando a Zarlet, me permite realizar un servicio a la comunidad», agregó la madre.