Céline Dion desautoriza el uso de ‘My Heart Will Go On’ por parte de Donald Trump en un mitin de campaña: ‘¿En serio esa canción?’

Fuente: variety

El expresidente Donald Trump tiene una larga historia de usar canciones populares en sus actos de campaña sin autorización (de los Rolling Stones, Aerosmith, Tom Petty, Linkin Park e incluso Céline Dion ), muchas de las cuales tienen títulos o significados que difícilmente parecen implicar victoria, como “You Can’t Always Get What You Want” y, en el caso que nos ocupa, “My Heart Will Go On”, el tema principal de Céline Dion de la película “Titanic” de 1997, en la que miles de personas mueren en un crucero de lujo que se hunde.

Aunque Trump ya ha utilizado la canción en actos de campaña en el pasado, el viernes por la noche en Montana utilizó un video de Dion cantándola, lo que plantea una serie de problemas legales más allá del uso habitual de una canción en un acto de campaña. El sábado, Dion desmintió cualquier apoyo a su campaña y cuestionó la elección de la canción, que para millones de personas evoca la tragedia del Titanic y, en la película, el personaje moribundo de Leonardo DiCaprio hundiéndose en el fondo del mar.