Censo 2024: Tarija en riesgo de perder 3 escaños parlamentarios

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado este jueves las cifras oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024, informando que Bolivia cuenta con 11.312.620 habitantes. Este número, lejos de las proyecciones de población realizadas anteriormente, ha generado descontento en varios departamentos, incluido Tarija, que ahora se sitúa como el séptimo departamento más poblado del país y corre el riesgo de perder al menos tres escaños parlamentarios.

Según los datos del INE, Santa Cruz se ha convertido en el departamento más poblado de Bolivia. En 2012, tenía 2.657.762 habitantes, y en 2024 la cifra alcanzó 3.115.386. El departamento de La Paz, que en 2012 registraba 2.719.344 habitantes, ha aumentado a 3.022.566 en 2024. Cochabamba también ha experimentado un crecimiento, pasando de 1.762.761 habitantes en 2012 a 2.005.373 en 2024. Otros departamentos como Oruro, Chuquisaca y Potosí se encuentran por debajo de Cochabamba en cuanto a población.

Por otro lado, Tarija, que en 2012 contaba con 503.866 habitantes, ha llegado a tener 534.348 en 2024. Esto lo sitúa como el séptimo departamento más poblado del país, superando a Beni y Pando, pero por debajo de los departamentos más grandes.

Descontento en Tarija

El representante del Comité Interinstitucional por el Censo en Tarija, Rodrigo Fuenzalida, expresó su sorpresa por los resultados presentados por el INE. Refirió que los datos están muy lejos de las proyecciones realizadas, que preveían un crecimiento del 5% para el departamento.

Dijo que, según las estimaciones basadas en los datos del Censo 2012 y la cartografía actualizada este año, considerando el número de viviendas, población y el padrón electoral, se esperaba que Tarija alcanzara los 619.000 habitantes, representando aproximadamente el 5% de la población nacional. Sin embargo, los datos revelados por el INE muestran una cifra significativamente menor.

Fuenzalida explicó que uno de los elementos clave considerados para las proyecciones era el padrón electoral, en el cual Tarija figura por encima de departamentos como Oruro y Chuquisaca.

Expresó su preocupación por la notable variación en las cifras proyectadas por el INE en tan solo un mes, y que las proyecciones hayan disminuido aproximadamente en un millón de habitantes a nivel nacional, y que los datos, tal como se han presentado, no reflejan la realidad.

La reunión

Ante las inconsistencias percibidas en los datos del Censo 2024, el Comité Interinstitucional de Tarija ha convocado a una reunión para este viernes a las 8.30 de la mañana. El objetivo del encuentro será analizar detalladamente los resultados del censo y emitir una postura oficial respecto a las cifras divulgadas por el INE.

Fuenzalida refirió que la población de Tarija merece saber la verdad sobre su crecimiento demográfico y cómo esto impactará en la redistribución de recursos por coparticipación tributaria y escaños parlamentarios.

De momento las autoridades tarijeñas, como el gobernador Oscar Montes y el alcalde Johnny Torres, no se han pronunciado formalmente sobre los datos del Censo.

Sin embargo, ha sido el medio estatal ABI, el que aseveró que el gobernador Montes dijo que “no hay dato” que merezca sospecha de los resultados preliminares del Censo 2024, porque el ritmo de crecimiento va en sintonía con lo que muestran naciones del mundo como en Europa, por el comportamiento de la sociedad.

“Yo, por lo menos, no veo que haya habido algunos datos que merezcan sospecha. O sea, si uno proyecta los datos que estaban manejándose en los últimos años, vamos a ver que la proyección está”, señala parte de la publicación.

Según se ha podido advertir, en el departamento de Tarija, los municipios de Yunchará y Entre Ríos han disminuido su población.

Romero: Tarija perderá escaños parlamentarios

Respecto a los datos poblaciones que se tienen del Censo 2024, el analista y presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, ha advertido que existe la posibilidad que el departamento pierda al menos tres escaños parlamentarios.

“Aquí ha pasado algo, según una estimación realizada, Tarija va a perder tres escaños parlamentarios, entonces esto también va a afectar el tema político. Era imprevisible, las autoridades han sido muy optimistas políticamente hablando, en su momento lo dije que había que esperar los resultados del Censo y no hay que sorprenderse que nuestro crecimiento no haya sido el esperado, no porque no hayamos crecido, sino que no lo hicimos al mismo ritmo que los otros departamentos”, afirmó.

Romero considera que hubo un factor migratorio considerable en Tarija, por ser la única economía que se contrae desde el 2014 y está en una recesión constante, con la probabilidad que se hunda aún más por su gran dependencia con la renta petrolera.

Otros datos

Otro de los aspectos que han sido analizados por Romero, es que el crecimiento inter censal del 2012 al 2024, es de 9,23%. Y lo que se esperaba es que Santa Cruz registre el mayor ritmo de crecimiento, pero que en realidad ha sido Pando, que ha tenido un mejor rendimiento con el 14,54%, seguido por Oruro con 13,57%, y Santa Cruz con el 12,09%

“Si vamos a los pesos poblacionales, Santa Cruz es el 27,54%, es el departamento que tiene mayor población; le sigue La Paz con 26,72% y Cochabamba con 17,73%. En ese sentido, creo que se han mantenido las expectativas, pero Santa Cruz esperaba al menos tener 4 millones, pero ahora tiene alrededor de 1 millón menos de lo que ellos han proyectado”, apuntó.