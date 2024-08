Chile: Michelle Bachelet se consolida como principal candidata de la izquierda, 4 puntos debajo de Evelyn Matthei en una encuesta

Por otra parte, el Presidente Gabriel Boric anotó su mejor desempeño desde septiembre de 2022, con un 37% de aprobación a su gestión





Michelle Bachelet se perfila como la mejor candidata de la centro-izquierda chilena para un gobierno de continuidad al de Gabriel Boric.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

A mediados de la semana pasada, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet volvió con todo a la política contingente chilena, al arengar a los postulantes a alcaldes del oficialismo para las próximas elecciones municipales de octubre, en un encuentro organizado por la fundación que preside -Horizonte Ciudadano- en un hotel capitalino.

Sin embargo, y a pesar de que ha repetido hasta el cansancio que no está disponible para postularse a un tercer período presidencial, lo cierto es que la también ex Comisionada de las Naciones Unidas, sin hacer mucho ruido y casi sin moverse de su escritorio, ya se ubica segunda en todas las encuestas presidenciales, por detrás de la alcaldesa Evelyn Matthei y compitiendo palmo a palmo con el líder republicano, Juan Antonio Kast.

La última entrega de Cadem, este domingo, así lo confirma: según el sondeo, si las elecciones presidenciales fueran hoy y no en noviembre de 2025, la ex mandataria empataría con el líder republicano José Antonio Kast en el segundo lugar (11%), y quedaría solo 4 puntos por debajo de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en caso de posible segunda vuelta (49% vs 45%).

Matthei continúa a la cabeza de las preferencias espontáneas, con un 21%. Sin embargo, la ex presidenta ha crecido de 4% a 11% desde abril a la fecha, y alcanza también un 61% de imagen positiva, su nivel más alto en diez años.

El gerente general de Cadem, Roberto Izikson, destacó que la brecha de ventaja de Matthei ha disminuido en 10 puntos desde la medición de abril pasado, cuando Matthei tenía un 53% y Bachelet un 39% en un hipotético escenario de segunda vuelta. Sin embargo, la alcaldesa de Providencia permanece como el personaje político mejor evaluado por los chilenos con un 70%.

“Matthei se impondría en todos los hipotéticos escenarios de segunda vuelta, superando a Marcel por 43pts, a Kast por 39pts, a Vallejo por 37pts, a Vodanovic por 36pts, a Tohá por 29pts y a Bachelet por 4pts, pero la brecha se ha reducido 10pts desde abril”, dijo Izikson en su cuenta de X.

Tocante a la evaluación de figuras políticas, van en caída libre Marco Enríquez-Ominami (38%, 6 puntos menos que hace un mes) y el defenestrado senador y ex presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya (19%, 8 puntos menos que en julio), quien tras la defensa que hizo de su padre – condenado por abuso sexual de menores -, quedó como el político peor evaluado del país, por debajo de Franco Parisi y el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona (23%).

Gestión presidencial

Por otra parte, la gestión del presidente Gabriel Boric subió 2 puntos en la segunda semana de agosto, llegando a un 37%, aupado por su firme posición en contra del fraude en las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro en Venezuela, y marcando su mejor desempeño desde septiembre de 2022. Un 55% (2 puntos menos que hace siete días) desaprueba la gestión del mandatario.

Cortes de luz

El paso de un intenso temporal a principios de mes dejó sin suministro eléctrico por más de una semana a miles de chilenos y provocó que el Gobierno cursara duras sanciones a las empresas responsables. En ese sentido, un 75% evaluó negativamente el desempeño de la empresa Enel y el 63% cree que se justifica la caducidad de su concesión, asunto que está en veremos.