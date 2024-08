Choferes de micros se oponen al incremento de pasajes y denuncian que son ‘explotados’ laboralmente

Fuente: Red Uno

La reciente propuesta de los empresarios del transporte público para aumentar el precio del pasaje a Bs 3,70 generó un rechazo rotundo entre los choferes de micros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Jhonny Contreras, secretario general del Sindicato de Chóferes de Micros, manifestó en una entrevista en el programa “El Mañanero” que este incremento no solo afecta a los pasajeros, sino también a los propios choferes, quienes enfrentan condiciones laborales precarias y una explotación sistemática por parte de los dueños de las unidades.

Contreras explicó que, los choferes no experimentan mejoras en sus condiciones de trabajo. “Nosotros los choferes rechazamos contundentemente la intención de los grandes empresarios del transporte público de aumentar el pasaje. Cada incremento solo sirve para profundizar la explotación laboral a la que estamos sometidos, ya que los dueños de los micros aumentaron la renta y los costos asociados sin que nosotros veamos una mejora real”, afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En cuanto a las condiciones actuales de los micros, Contreras denunció que muchas unidades están en estado deplorable, sin el mantenimiento adecuado. “Los micros tienen muchos años de antigüedad y no cumplen con las normas de seguridad. La inspección técnica vehicular, que debería realizarse anualmente según el Reglamento 111 de Tránsito, no se cumple. Esto pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y de nosotros, los choferes”, señaló.

“Lo hemos denunciado en 2022: la inspección técnica vehicular no llega a ninguno de los micros de Santa Cruz, a ninguno. La población cruceña, nuestros pasajeros, son testigos, porque nunca se ha visto una fila de micros en los puntos autorizados por Tránsito, jamás. No creo que lo hagan a domicilio, y no creo que ese gran favor sea gratis. Nosotros pedimos que se cumpla la inspección técnica vehicular este año para brindar seguridad a nuestros pasajeros, al peatón, a nosotros, los choferes de micros . y para que estos micros antiguos puedan mecánicamente brindar seguridad, permitiéndonos a nosotros, los choferes, desarrollar nuestro trabajo sin lastimar ni dañar a nadie”, añadió

El secretario general también criticó la falta de respuesta de las autoridades locales ante sus denuncias. “Hemos solicitado al Concejo Municipal que supervise la inspección técnica vehicular, pero hemos recibido respuestas insatisfactorias. Es necesario que las autoridades intervengan para garantizar que los micros sean inspeccionados y que se cumplan las normas de seguridad”, agregó.

“Los choferes de micros estamos abandonados. El Gobierno Municipal, Tránsito y nuestros compañeros nos echan a las calles con los micros para que trabajemos, simplemente con el interés de que nosotros hagamos plata y se la entreguemos al dueño. Nadie nos ayuda ni nos colabora para que podamos hacer nuestro trabajo con orden, disciplina y seguridad para nuestros pasajeros”, mencionó.

Contreras también cuestionó el estudio de costos presentado por los empresarios del transporte, calificándolo de engañoso y manipulador. Según él, este estudio no refleja la realidad de los choferes ni los costos adicionales que deben asumir.

“El jueves pasado, los grandes empresarios del transporte de la ciudad de Santa Cruz presentaron su estudio de costos. Ese estudio engaña a la población, y las autoridades lo saben. En ese estudio no se menciona a los choferes de micros: si ganamos, si comemos o no comemos, si tenemos seguro de salud. No nos mencionamos. Tampoco se menciona la venta de líneas que los dueños del transporte realizan en Santa Cruz. La línea más barata cuesta $us 15.000, y la ruta de los anilleros está entre $us 60.000 y $us 70.000. Se debe tomar en cuenta todos los pormenores en ese estudio para que arroje un resultado honesto y sincero, y no sea un estudio amañado y manipulado por los empresarios del transporte en contra de los choferes . No mencionan los minutos que nos cobran, las tarjetas que pagamos al diario, ni los castigos. Ese estudio ha nacido muerto, inválido y nulo”, dijo.

El secretario general del Sindicato de Chóferes de Micros mencionó que los choferes de micros de Santa Cruz de la Sierra seguirán luchando por mejores condiciones laborales y por una revisión justa de los costos del transporte, exigiendo a las autoridades y empresarios que tomen en cuenta sus necesidades y las de los pasajeros.

“Anunciar que hemos tenido reuniones con profesionales de la ciudad de Santa Cruz y nosotros los choferes podemos realizar nuestro propio estudio de costo y presentar a las autoridades, pero un estudio de costo real, sincero y profundo”, concluyó Contreras.