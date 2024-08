Cinco exdirectores y un exsíndico del intervenido Banco Fassil fueron condenados a tres años de prisión por el delito de organización criminal. Los acusados cumplirán su sentencia en la cárcel de Palmasola, de la ciudad de Santa Cruz.

Según la información a la que tuvo acceso la red DTV, el juez 15avo de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa Mendoza, dictó condena contra los exdirectores Martín Wille Engelmann, Álvaro Velasco Bruno, Diego Chain Novillo, Estefanía Roca Suárez y Jorge Chaín Justiniano, además del síndico Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

El Banco Fassil fue intervenido el 26 de abril de 2023 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) debido a seis movimientos inusuales detectados de seis abonos por encima del límite establecido (overlimit) a una joven de 18 años por Bs 28.208.879.

Una vez asumida la intervención, se evidenció que la entidad no contaba con los fondos suficientes para devolver el dinero a los ahorristas ni para el pago de beneficios sociales a sus trabajadores.

Además, un informe económico sobre las irregularidades en Banco Fassil develó que éste trabajaba con un centenar de empresas y personas naturales y jurídicas que se encargaban de desviar los recursos de los ahorristas.

DIETAS

Una de las empresas que trabajaba de manera directa con Fassil era Santa Cruz Financial Group (accionista del banco), firma que en una ocasión retiró Bs 32 millones para la compra de un terreno en Santa Cruz y que luego lo vendió en Bs 74 millones a la entidad financiera.

El 31 de mayo de 2023, La Razón publicó una nota en la que revelaba que las dietas que ganaban los síndicos y un director del intervenido Banco Fassil eran 16 veces más altas que los ingresos de un director del Banco Central de Bolivia (BCB). Y la cifra se multiplicaba por 35 si se lo compara con un director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Así, los directores de la entidad bancaria percibían una dieta mensual de $us 45.000. El monto se incrementaba a $us 105.000 si también eran directores de Santa Cruz Financial Group (SCFG), accionista mayoritario del Banco Fassil.