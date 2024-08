Claude es mejor que ChatGPT es todo esto

Después de un largo periodo usando ChatGPT, decidí probar Claude 3 Sonnet, la alternativa desarrollada por Anthropic. Lo que encontré fue sorprendente, y aunque ChatGPT sigue siendo una herramienta poderosa, Claude se ajusta mejor a mis necesidades diarias. Aquí te cuento por qué.

Claude entiende mejor lo que necesito

Con ChatGPT, me encontraba frecuentemente afinando mis instrucciones o incluso pidiéndole que asumiera un rol específico para obtener respuestas satisfactorias. Este proceso era un poco frustrante y requería tiempo. Con Claude, las cosas cambiaron. Desde el principio, Claude captó mejor mis intenciones sin tanta necesidad de ajustes. Esto se nota especialmente en tareas de redacción creativa como redactar correos electrónicos o crear contenido narrativo. Simplemente, la interacción es más fluida y directa.

Experiencia de codificación más Interactiva

Una de las áreas donde Claude realmente brilla es en su entorno de codificación interactiva, gracias a la función Artifact. Por ejemplo, al intentar crear un sencillo juego de tres en raya en JavaScript, ChatGPT me proporcionaría un fragmento de código que tendría que copiar y pegar en mi entorno de desarrollo para ver los resultados. Claude, por otro lado, me permite ver una vista previa en vivo del juego directamente en la ventana de Artifact. Esto no solo me ahorra tiempo sino que también facilita la comprensión del código, ya que puedo alternar entre la vista de código y la vista previa para inspeccionar y modificar el código en tiempo real.

Esta capacidad interactiva es especialmente útil para tareas de programación complejas, permitiéndome hacer cambios sobre la marcha y ver sus efectos de inmediato. Si quiero cambiar un mensaje de alerta o añadir un botón de reinicio, Claude me lo muestra directamente en su entorno, haciendo que la experiencia sea mucho más dinámica y educativa.

En este vídeo tenéis un ejemplo de cómo crear simulaciones:

Vistas previas de documentos

Otra gran ventaja de Claude es su manejo de documentos. A menudo necesito exportar resúmenes de mis chats en formato PDF o doc para referencia futura. Con ChatGPT, tengo que descargar el archivo y luego abrirlo localmente para revisarlo. Claude simplifica este proceso permitiéndome ver una vista previa del archivo directamente en la ventana de Artifact. Esto es un enorme ahorro de tiempo, ya que puedo revisar y ajustar el documento sin necesidad de salir de la interfaz del chat. Si necesito añadir más detalles a una sección específica, simplemente se lo pido a Claude y genera una nueva versión del documento al instante. Esta funcionalidad hace que el flujo de trabajo sea mucho más eficiente y libre de interrupciones.

Mi Experiencia y Opinión Personal

A lo largo de mi uso de ambas herramientas, he encontrado que Claude no solo mejora en áreas específicas sino que también ofrece una experiencia más integrada y fluida para mis necesidades diarias. Aunque ChatGPT sigue siendo muy útil y no lo he abandonado por completo, Claude se ha convertido en mi herramienta preferida por su capacidad de entender mejor mis solicitudes, su entorno de codificación interactivo y su manejo eficiente de documentos.

Este tipo de experiencias y comparaciones son comunes en el ámbito de la inteligencia artificial, y en WWWhatsnew.com hemos visto cómo las herramientas de IA evolucionan y se adaptan a diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. Si bien Claude no es perfecto y tiene sus limitaciones, en mi opinión, ofrece un equilibrio mejorado para quienes buscan una interacción más intuitiva y directa con una IA.