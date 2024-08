Combinaciones de colores prohibidas en diseño gráfico: lo que debes evitar

En el diseño gráfico, los colores no solo son herramientas estéticas, sino que también transmiten emociones y mensajes que impactan al usuario. Sin embargo, no todas las combinaciones de colores son apropiadas, y algunas pueden incluso arruinar la legibilidad y la experiencia visual. A continuación, te explico algunas combinaciones de colores que suelen considerarse prohibidas y cómo evitarlas en tus proyectos.

1. Rojo sobre verde: el reto de la legibilidad

Una de las combinaciones más problemáticas es el rojo sobre verde o viceversa. Esta combinación no solo es difícil de leer, sino que también es una pesadilla para personas con daltonismo, ya que estos colores se confunden fácilmente, dificultando la comprensión de los elementos visuales. Imagina un cartel navideño que, en vez de destacar, se vuelve un caos de formas borrosas.

2. Azul sobre rojo: vibración óptica incómoda

Otra mezcla que puede dar dolores de cabeza es el azul sobre rojo. Esta combinación crea un efecto de vibración óptica que cansa la vista rápidamente, haciendo casi imposible leer cualquier texto. Es un error común que muchos cometen en un intento de hacer algo «llamativo». En mi opinión, esta combinación debe usarse con mucha precaución y solo si tienes un propósito claro y estás dispuesto a jugar con el contraste de forma controlada.

3. Naranja sobre azul: contraste saturado

El contraste entre naranja y azul puede parecer interesante, pero al superponerse, ambos colores compiten por la atención, resultando en un diseño saturado y pesado a la vista. Esto puede causar rechazo en el espectador y, lo peor, hace que la información se pierda. Es común ver este error en carteles de eventos deportivos donde la intención es captar energía, pero el resultado es confusión.

4. Amarillo sobre blanco: luminosidad sin contraste

El uso de amarillo sobre blanco, o viceversa, es otra combinación que hay que evitar. Estos colores son demasiado brillantes y no ofrecen suficiente contraste, lo que hace que cualquier texto o detalle se vuelva ilegible. Seguro que más de una vez te has encontrado con un menú de restaurante donde no podías leer nada por la combinación de colores. Este es un ejemplo claro de cómo un mal uso del color puede arruinar una experiencia.

5. Verde sobre marrón: mezcla indeseada

El verde y el marrón, a pesar de estar presentes en la naturaleza, no se llevan bien en el diseño gráfico, especialmente cuando se superponen. Estos colores tienden a mezclarse, lo que hace que los elementos no se distingan con claridad. Es como intentar leer un letrero en medio del bosque: todo parece fusionarse.

Consejos para evitar estos errores

Contraste y legibilidad : siempre busca combinaciones que ofrezcan un buen contraste. Usa herramientas de accesibilidad como contrast checkers para asegurarte de que los colores sean legibles para todos.

: siempre busca combinaciones que ofrezcan un buen contraste. Usa herramientas de accesibilidad como contrast checkers para asegurarte de que los colores sean legibles para todos. Contexto cultural : ten en cuenta cómo los colores se perciben en diferentes culturas. Por ejemplo, en algunos países, el rojo puede ser un color prohibido en ciertos contextos debido a sus connotaciones negativas.

: ten en cuenta cómo los colores se perciben en diferentes culturas. Por ejemplo, en algunos países, el rojo puede ser un color prohibido en ciertos contextos debido a sus connotaciones negativas. Testea tu diseño: prueba tu diseño en diferentes dispositivos y contextos para asegurarte de que funcione en todas partes. Un diseño que se ve bien en tu pantalla podría no verse tan bien en otros lugares.

En WWWhatsnew.com, nos gusta explorar temas como este porque creemos que entender el impacto del color es esencial para cualquier diseñador. No se trata solo de hacer algo bonito, sino de comunicar de forma efectiva y respetar la percepción del usuario.

Yo creo que evitar estas combinaciones no se trata solo de seguir reglas, sino de entender cómo los colores interactúan entre sí y con el espectador. Al final del día, el objetivo es crear un diseño que no solo luzca bien, sino que también sea funcional y accesible.