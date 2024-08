Comerciantes de Cochabamba anuncian cierre de mercados y marcha por falta de dólares

El próximo 8 de agosto los comerciantes asumirán esta medida de presión.

Fuente: Red Uno

Cochabamba, Bolivia.-

Ante la escasez de dólares en el país, comerciantes de los principales mercados de Cochabamba anunciaron una marcha este próximo 8 de agosto, en reclamo por la falta de dólares en el país.

Advirtieron que la jornada de movilizaciones, los mercados serán cerrados como manera de protesta.

«Hemos determinado para el 8 de agosto, salir en una marcha masiva con cierre de mercados, uniéndonos la medida de los transportistas porque hoy estamos siendo golpeados duramente por la falta del dólar», indicó Jhonny García, presidente del mercado La Pampa.

Gremiales lamentan que el precio de diferentes productos haya incrementado en los últimos meses. Indicaron que esto está provocando que las ventas reduzcan.

«El producto que antes teníamos ya no lo podemos adquirir. Hoy en día están doblando los precios , ya no nos llega para vender a la población. Nosotros los gremiales no somos los que estamos especulando con el precio «, añadió García.