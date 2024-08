Como caballos criados con maíz: Se asustan de sus propios pedos

Carlos Federico Valverde Bravo

El gobierno se empecina en repetir su mal libreto, que es, además, muy conocido: los movimientos partidistas, el “aparato satinador y comunistizado del poder” con apodo incluido: “Gabinete Social” se larga exigiendo lo radical; en este caso, retención de divisas.

Luego, en la “casa grande”, previa requisa de celulares”, el presidente, en su primera intervención se muestra duro; carga contra el sector privado acusándolos de ser los causantes de la escasez de dólares … algo así como: “durante 16 años se ha subsidiado los dólares a los privados y ahora les toca soportar el nuevo orden de prioridades, porque como están las cosas, la primera necesidad es plata para los combustibles”… en todo eso, hubo un mensaje oculto, “podemos implementar el control de dólares”; eso lo deja muy claro la carta de CAINCO dirigida al presidente Arce en la que le comunican que no iban a asistir a la reunión de ese mismo día en horas de la tarde, explicando en la impecable misiva, las razones de su ausencia que fueron muy claras y ya conocidas.

CAO tampoco asistió, habida cuenta de que tendrían una reunión el sábado que es cuando se escribe este texto. Veo peligroso aquello del “gabinete agropecuario”, porque es una manera de tratar de que la gente vea que hay ahí una corresponsabilidad en las cosas que se hagan hacia adelante. Sabrán los CAO si aceptan tal responsabilidad.

Después de la reunión muy tensa en la casa grande, a la que varios asistentes calificaron como un “escenario extorsivo”, en nuestro programa matutino del jueves “SIN COMPOSTURA”-RRSS Radio Marítima, tras de escuchar al ministro de economía asegurar en varios medios en los programas matutinos, que nunca se dijo ni sugirió cosa parecida a la posición del “otro gabinete” (retención de dólares) que podían “revisar las grabaciones” cuestionamos e hicimos periodismo. (Nos llama la atención eso de quitar el celular a la entrada y asumir el derecho de grabar la reunión y, no dar copia a los asistentes, mostrando la “ventaja de poder”),

Sabedores de que el ministro no decía la verdad, le pedimos “al Montenegro” que nos diga si, en otras palabras no se dijo aquello de los 16 años que anotamos arriba y que en otras palabras refuerza CAINCO, sino también otros temas como “que los Bancos son los culpables de la especulación con los dólares” y “que se acabó la fiesta”, o eso de que había “un nuevo orden de prioridades y que en primer lugar estaban los combustibles”; acotamos que, se pidió además, presionar a la Asamblea que se aprueben los créditos, tema que repitió el “Lucho hermano”, en las escalinatas donde sólo 48 horas antes Guarachi (Huarachi) había exigido la retención de dólares y el control de la economía.

El viernes el panorama cambió, como no dio resultado la prepotencia, salió aquello de que … fueron “malinterpretados”; figurita repetida, eso simplemente muestra la facilidad y liviandad de un gobierno que sabe que dirige o mal administra un Estado insolvente, sin dólares, sin combustibles y, lamentablemente sin exportaciones en el nivel acostumbrado por las inclemencias del tiempo y la carencia de eventos de biotecnología para evitarlos.

Más allá de lo que se dijo el miércoles, el problema es que, en presencia del grueso de los productores de todo tipo, lo del viernes fue una reunión de dudoso buen resultado, porque los llamados acuerdos dependen en un 100% del gobierno que está encerrado, como dice CAINCO, en sus “ideologías, intereses políticos, sectoriales y personales” y que no tiene “sentido de urgencia y responsabilidad con la economía”, si no, veamos a lo que se arribó en esa reunión:

Acordaron que van a atender la demanda de dólares a medida que la Asamblea apruebe los créditos internacionales; si esto no ocurre, estamos en el horno y, si ocurre, es plata de libre disponibilidad? El crédito japonés, no era para atenuar y reponer los gastos de la pandemia? Bueno… entonces digamos que se puede usar, pero, entre compra de combustibles, como primera posibilidad cuánto queda? Además hay que pagar lo que llegó entre marejada y mentiras. A propósito, alguien sabe a qué precio importan el diésel?. Nosotros sabemos que el precio bajó y el país insiste con un monto casi fijo destinado a ello, cuando en un negocio tan grande, la rebaja se hace millonaria.

Seis horas de reunión, quedaron en 17 puntos. Los medios resaltan que “se dejó sin efecto la propuesta del “otro gabinete” (el Social), es decir la retención de los dólares generados por exportaciones privadas, o sea, Montenegro quedó descubierto en su mentira, pero ya es un detalles sin importancia; no va a ser la primera vez (que mienta y le pillen la mentira)

Arce Catacora se habría comprometido a tener “reuniones mensuales”; vaya ¡!! Significa que antes no lo hizo. Eso puede ser publicitado por el poder, desesperado por logros como que se crea una “gabinete económico ampliado”, en el que el presidente “supervisará lo comprometido», sabrán los que acordaron, ojalá no se olviden que son “la contraparte”, que en este caso son los trabajadores que simplemente quieren generar divisas que les permitan trabajar y ganar su plata en un ambiente que garantice miles de fuentes de trabajo e ingresos para otros trabajadores (obreros) a su cargo; el círculo virtuoso del capitalismo, se entiende?

El presidente Luis Arce, “sostuvo que se ha identificado claramente que el cuello de botella que está enfrentando la economía nacional es la escasez de los dólares americanos, producto por una parte de una disminución en las exportaciones de gas, pero también se ha identificado que este problema tiene que ser subsanado con el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno Nacional» / https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-deja-sin-efecto-control-de-dolares-de-exportacion-y-argumenta-que-fue-una-mala-interpretaci_381859); en realidad, los privados hace rato avisaron que no se oponían a la suba de los precios del combustible, sabiendo que el diésel más caro, es el que no hay; sigo preguntando, porqué importar “gasolina premium 100”, si hay gasolina Premium con muy poco octanaje menos? No nos vengan con que los vehículos de alta gana lo requieren porque es una excusa estúpida, claro!!! Dicen que esa no está subvencionada… quién fue el de la idea y, pueden mostrar el estudio de factibilidad?.

Más del presidente; “hoy hemos acordado… varias medidas que buscan solucionar el problema que está identificado en el sector externo de la economía nacional y que requiere un incremento en las exportaciones”(misma fuente); todos sabemos que esto no es posible a corto plazo; hay que aprobar sin tardanza, biotecnología que permita al campo prepararse contra sequías, lluvias, heladas; si se aprueban rápido y sin las tonteras distractivas de burócratas que creen que tienen en sus manos el futuro del agro, seguramente a mediados del año que viene eso será posible, de manera que queda saber qué se va a hacer entre hoy y mediados del año que viene. No olvidemos que el detalle electoral es clave.

Lo demás? Más créditos; atenderán la demanda de dólares mediante el sistema financiero (lo que depende de los créditos) Le van a devolver sus dólares a la Banca? O esperan que tras de ese “acuerdo” los empresarios entreguen el producto de su exportaciones … mansitos? El que se quema con leche ve una vaca y llora, dice el dicho; el Estado, hoy no es confiable

Y siguen otros acuerdos que ya se hicieron antes y que no se cumplen, pero que había que ponerlos como este: Se simplificarán los trámites para importación de diésel; necesitamos como país que se acabe el subsidio; si quieren seguir con eso, que lo hagan con ese 30% que le queda a la producción nacional, lo demás, que se permita la importación y se venda en las EE.SS. privadas, que el mercado se va a encargar de que la gente acuda, o a las filas interminables donde puede faltar, es decir en surtidores del Estado, o en las más caras donde siempre se va a encontrar; nada como tener combustible seguro para trabajar como corresponde. A propósito: saquen el diésel de “Sustancias Controladas”.

Lucha contra el contrabando, apoyo a las exportaciones con procedimientos más ágiles; nuevo esquema para devolución de los Cedeims para entrega de divisas y blablablá… más promesas de “saca suertes”: nada que no se haya visto.

Lo de siempre, amenazan, y reculan… de ahí lo de los caballos criados con maíz