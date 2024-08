Cómo saber si la batería recargable de tu dispositivo está a punto de explotar

A todos nos encanta la conveniencia de los dispositivos que utilizamos diariamente, desde teléfonos móviles hasta bicicletas eléctricas, pero detrás de estas maravillas tecnológicas hay un riesgo que no podemos ignorar: la posibilidad de que sus baterías de iones de litio exploten. Aunque esto suene alarmante, es algo que, si estamos atentos, podemos prevenir. Vamos a adentrarnos en cómo identificar las señales de advertencia y qué hacer si sospechas que tu dispositivo puede convertirse en un peligro.

El calor: un enemigo silencioso

Es normal que los dispositivos generen algo de calor, sobre todo cuando los estamos utilizando intensamente. Sin embargo, cuando un dispositivo se siente demasiado caliente al tacto, eso es un gran foco rojo. La sobrecarga o un daño interno en la batería pueden hacer que las temperaturas se disparen, iniciando un proceso peligroso conocido como «fuga térmica», donde el calor se acumula hasta un punto en que no se puede controlar. Este calor extremo no es simplemente incómodo; es una señal de que algo no está bien dentro de la batería, y es posible que esté a punto de fallar catastróficamente.

La hinchazón: un aviso visual

¿Alguna vez has notado que tu teléfono o portátil tiene una apariencia extraña, como si la carcasa estuviera abultada? Este es otro indicio de que algo anda mal. Cuando una batería de iones de litio comienza a fallar, puede empezar a hincharse debido a la acumulación de gases internos. Aunque la hinchazón por sí sola no significa que la batería va a explotar inmediatamente, es una señal de que algo está fallando, y en combinación con otros síntomas, como el calor extremo o el humo, podría ser un preludio a un incidente mayor. En mi opinión, si ves esto, es mejor dejar de usar el dispositivo y buscar asistencia técnica lo antes posible.

Humo y olores: la cuenta regresiva ha comenzado

Quizás uno de los signos más aterradores es ver humo saliendo de tu dispositivo. Ese humo suele ser blanco o gris, y si lo ves, significa que la batería está en las últimas fases antes de explotar. No es solo el humo lo que debería preocuparte; en muchos casos, se puede percibir un olor químico fuerte que acompaña a la liberación de gases tóxicos. Si llegas a este punto, es crucial que te alejes del dispositivo, lo apagues (si es seguro hacerlo) y lo muevas a un lugar donde no pueda causar daños mayores.

Sonidos inusuales: un último aviso

Aunque menos común, algunas baterías emiten sonidos como un siseo o un burbujeo cuando están fallando. Estos ruidos indican que el proceso químico dentro de la batería está fuera de control y que un fallo catastrófico es inminente. No ignores estos sonidos; es probable que estés a minutos de una explosión.

Qué hacer si sospechas que tu batería va a explotar

La prioridad absoluta en una situación así es tu seguridad. Si crees que la batería de tu dispositivo está a punto de explotar, lo primero es evacuar la zona, especialmente si notas humo o chispas. Si decides manipular el dispositivo, asegúrate de proteger tus manos con guantes, toallas o cualquier cosa que sirva como barrera. Lo ideal es apagar el dispositivo, desconectarlo de cualquier fuente de energía y moverlo con mucho cuidado a un lugar seguro, como un área exterior o un espacio con superficies no inflamables.

En WWWhatsnew.com, hemos visto cómo estas situaciones pueden escalar rápidamente, desde el simple uso de un cargador incompatible hasta el dejar un dispositivo cargando en un garaje lleno de materiales inflamables. La lección aquí es simple: no subestimes los riesgos asociados con las baterías de iones de litio. No vale la pena el riesgo de ignorar las señales de advertencia.

Finalmente, si tu dispositivo se incendia, usa un extintor adecuado (los de clase D son los más efectivos para metales inflamables como el litio). En el caso de dispositivos más grandes, como una bicicleta eléctrica, puede ser mejor llamar directamente a los bomberos en lugar de intentar apagar el fuego por tu cuenta.

La próxima vez que cargues tu teléfono o uses tu portátil, presta atención a cómo se comporta la batería. Detectar temprano los signos de un posible fallo no solo puede salvar tu dispositivo, sino también prevenir un desastre en tu hogar.