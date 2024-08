¿Cómo se distanció de Morales? ‘Todo empieza muy temprano’, se decanta Arce

“A Evo no le gusta la democracia. No respetó el resultado del referendo de 2016, no quiere referendos, no está de acuerdo con herramientas democráticas”, dijo el presidente Luis Arce en entrevista con Susana Bejarano.

Por Rubén Atahuichi

Fuente: La Razón

El presidente Luis Arce contó detalles de su distanciamiento con el expresidente Evo Morales, quien fue el principal factor de su llegada al poder el 8 de noviembre de 2020.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Luego del ampliado de Huanuni del Movimiento Al Socialismo (MAS), que a principios de enero de ese año se jugó por el binomio David Choquehuanca-Andrónico Rodríguez, en Buenos Aires, donde se encontraba asilado el exmandatario luego de la proclamación de Jeanine Áñez, la situación cambió. Morales se decantó por Luis Arce, su antiguo ministro de Economía, y Choquehuanca, su longevo canciller.

Habían quedado rezagados Rodríguez, formado en la “escuela” de Morales, y Diego Pary, el último canciller antes de la ruptura constitucional de 2019.

Luis Arce

“Con Lucho, no van a decir que el candidato a presidente del MAS-IPSP no llega más allá de las organizaciones más afines”, justifica Morales en su libro Volveremos y seremos millones (Planeta, septiembre de 2020).

“Habemus binomio”, anunció el 23 de enero de 2020 al anunciar la candidatura del MAS, que ganó las elecciones del 18 de octubre con el 55,1% de los votos.

Arce y Choquehuanca juraron a su mandato el 8 de noviembre de 2020.

El gobierno del MAS transcurrió sin tropiezos hasta agosto de 2022. Ante la arremetida de sus detractores y la oposición, el oficialismo y las organizaciones sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron la “marcha por la democracia” en defensa del Gobierno.

Evo Morales

El 25 de agosto, en La Paz, confluyeron Arce, Morales y Choquehuanca, además de senadores y diputados del MAS, y dirigentes de las organizaciones sociales.

Sin embargo, todo cambió una semana después. El 3 de septiembre, en un ampliado de cocaleros en el Chapare, Morales denunció un “plan negro” en su contra.

“Hay un plan negro para destrozar a Evo Morales, también para Andrónico (Rodríguez), el compañero (Leonardo) Loza y Gualberto (Arispe)”, dijo.

A partir de entonces, el expresidente no frenó su distanciamiento con Arce, al punto de denunciar presunta corrupción en la familia del mandatario y tildarlo de traidor. Lo más recurrente de sus ataques es que el Presidente busca inhabilitarlo como candidato a las elecciones de 2025 y proscribir al MAS.

Distancia

En una entrevista con Susana Bejarano para Radio Red, el mandatario develó detalles su ruptura con Morales, a quien consideró que es un dirigente prorrogado del MAS y no afecto con la democracia.

“Todo empieza muy temprano. A principios de 2021, teníamos pocos meses de gobierno, circuló un video donde Evo Morales decía ‘ya nos estamos cansando de Lucho’, que fue viral”, develó.

A principios de 2023 circuló un audio atribuido al expresidente. “Hasta cuándo vamos aguantar al Lucho, en el campo es generalizado (el reclamo) ‘hasta cuándo vamos aguantar al Lucho, que está haciendo, cuándo vamos a sacar al Lucho’”.

Entonces, Morales denunció espionaje de la “derecha interna” del MAS que, en su criterio, buscaba afectar la unidad de ese partido.

Arce contó que ese audio indispuso a muchos militantes de su partido. Dijo que “producto de esto hubo varios roces entre Evo y el ‘jilata’ David Choquehuanca”.

MAS

Sin embargo, el problema “se agudizó” el 1 de mayo de ese año. Dijo que entonces, en una marcha en Santa Cruz, él con la COB y Morales con la Central Obrera Regional de Santa Cruz, invitó a la testera al exmandatario, junto a Choquehuanca para ver el desfile de los trabajadores.

“Entonces vimos la reacción de Evo cuando ingresó un grupo con un cartel que decía ‘Bloque Choquehuanca’. Ahí empezó el ataque de Evo contra David, está en los medios. Se organizaban reuniones donde Evo hablaba mal de David. Los roces continuaron todo ese año”, relató Arce.

Pero, “en 2022 esto empezó a subir de tono”, recordó.

“Evo ya empezaba a atacar al Gobierno, al vicepresidente (Choquehuanca”.

Quiebre

Entonces convocó a una reunión de conciliación en Sacaba, Cochabamba. Asistieron Arce, Morales, Choquehuanca, Rodríguez y Freddy Mamani, entonces presidente de la Cámara de Diputados, además de dirigentes de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad.

“Ahí acordamos lo siguiente: primero que nadie hable de bloques, pues Evo seguía molesto por lo del año pasado; también acordamos reunirnos cada mes para coordinar y no hablar de candidaturas hasta 2024. Pero no se cumplió”, develó Arce.

Contó que, en una ocasión, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, le mostró cómo Mario Cronembold, muy amigo de Morales, lo proclamaba candidato del bicentenario. “Se incumplió una y otra vez los acuerdos”.

“Acordamos definir de manera ordenada quién iría de candidato. Eso no lo cumple Evo, él se autoproclama candidato, lleva adelante congresos del MAS que son truchos, se fabrica organizaciones sociales”, dijo Arce.

“Quería pacificar, quería que Evo deje de lanzar tantas críticas infundadas al gobierno, que sus voceros paren de calumniarnos, de hacer show político para desprestigiar la gestión, mi figura como presidente y la de mi familia”, admitió.

“Éste es el factor que está llevando a la división del MAS”, cuestionó.

Consideró, no obstante, que era complicada una reconciliación.

“Nosotros estábamos poniendo en práctica un plan económico, un plan que Evo por supuesto conocía, porque yo se lo expliqué. Evo sabía a la perfección los problemas económicos que se venían”, develó.

“Él sabía que nuestro plan de gobierno contaba con los créditos en determinados tiempos, créditos que, como ya le expliqué, están bloqueados”, insistió.

Con 12 créditos pendientes de aprobación de la Asamblea Legislativa, equivalentes a $us 1.076 millones, Arce considera que la crisis de divisas no hubiera llegado a estos extremos. “El evismo está boicoteando la gestión económica y social y lo está haciendo decididamente y a conciencia”, protestó una vez más.

Los evistas “llegaron al extremo de firmar un convenio con la derecha, con sus verdugos, con quienes le dieron el golpe de Estado a Evo en 2019, para boicotear al Gobierno. A la derecha nuestra pelea le convine. Es la forma de sepultar al MAS. Pero el evismo es cómplice de esto”.

Un último cruce entre Arce Morales ocurrió después de la intentona golpista del ahora depuesto y encarcelado general Juan José Zúñiga, el 26 de junio. Si bien al principio Morales consideró el hecho golpe de Estado, luego reculó y lo llamó “autogolpe”.

“No te equivoques una vez más”, le reclamó Arce.

Ahora, el mandatario está encaminado en un referéndum que Morales considera que busca inhabilitarlo definitivamente como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. Es que una de las preguntas estaba referida a la reelección continua o discontinua.

Consultado sobre si el referéndum busca frenar la candidatura de Morales, Arce respondió: “No. Qué pasa si la pregunta se contesta con un ‘sí’; ¿qué pasa si es ‘sí’?”.

“Evo le tiene miedo al referendo”, dijo.

¿Usted en lo personal es de convicción anti reeleccionista? “Pienso que la reelección no puede estar vinculada a los caprichos de una persona”.

Pregunta sobre si irá a la reelección, Arce afirmó: “Yo no decido eso, lo deciden las organizaciones sociales. Esa es otra de nuestras diferencias con Evo”.

Pero, ¿acaso no siempre han decidido las organizaciones sociales? “A ver, ahí está la segunda diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con caprichos de repostulación. Eso tiene que ser internamente analizado, viendo el beneficio para el pueblo boliviano y por supuesto, para el MAS”.

En conclusión, Arce intentó un perfil de Morales: “Lamentamos que haya grupos que no les guste la democracia. A Evo no le gusta la democracia. No respetó el resultado del referendo de 2016, no quiere referendos, no está de acuerdo con herramientas democráticas”.

En la entrevista con Bejarano, Arce también habló de los resultados del Censo de Población y Vivienda, que establecieron que Bolivia cuenta 11.312.620 habitantes. La información comienza a generar conflictos políticos y regionales.

“Los resultados que arroja (el censo) son indiscutiblemente bien fundamentados, bien respaldados”, reivindicó el mandatario.

Mientras el referéndum está pendiente de consumación debido al rechazo del control de constitucionalidad de las preguntas por parte del Tribunal Constitucional, la distribución de escaños y recursos de coparticipación tributaria consecuente de los resultados del Censo comienza a calentar el ambiente político. En eso también hay diferencias entre los líderes del MAS.

Fuente: La Razón