Cómo simplificar tu vida con las tablas prediseñadas de Google Sheets

Vamos a ser honestos, no todos somos expertos en hojas de cálculo. Si alguna vez has abierto un nuevo documento en Google Sheets solo para quedarte mirando la pantalla en blanco sin saber por dónde empezar, no estás solo. Crear una hoja de cálculo desde cero puede ser un dolor de cabeza, especialmente si no tienes mucho tiempo o si lo tuyo no es diseñar desde cero. Pero aquí es donde Google nos ha dado una mano con una función que podría cambiar la forma en que trabajas: tablas preconstruidas.

¿Qué son las tablas prediseñadas y por qué deberías usarlas?

Las tablas preconstruidas en Google Sheets son exactamente lo que su nombre sugiere: plantillas de tablas listas para usar, diseñadas para simplificar tareas específicas. ¿Necesitas organizar un viaje? Hay una tabla para eso. ¿Estás gestionando un proyecto y necesitas seguirle la pista a las tareas? Hay una tabla para eso también. Estas plantillas vienen con elementos como chips inteligentes, marcadores de posición, y paletas de colores personalizables. Básicamente, Google ha hecho el trabajo pesado por ti.

Imagina que te han pedido que organices la planificación de un evento. En lugar de pasar horas creando una hoja de cálculo desde cero, puedes simplemente seleccionar la tabla preconstruida para planificación de eventos, y ¡listo! En cuestión de minutos, tendrás un esquema bien diseñado que solo necesitas personalizar con tus propios datos. Yo creo que esto es un cambio de juego, especialmente para aquellos de nosotros que preferimos invertir nuestro tiempo en hacer el trabajo en lugar de diseñar cómo presentarlo.

¿Cómo empezar a usar las tablas prediseñadas?

El proceso es súper sencillo. Solo necesitas una cuenta de Google y un navegador web. Eso sí, las tablas preconstruidas solo están disponibles en la versión de escritorio de Google Sheets, así que olvídate de intentar usarlas desde el móvil.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Crea una nueva hoja de cálculo : Ve a Google Drive o Google Docs y abre una nueva hoja de cálculo. Es importante que sea un documento nuevo; si abres uno existente, no verás la opción de tablas preconstruidas.

: Ve a o y abre una nueva hoja de cálculo. Es importante que sea un documento nuevo; si abres uno existente, no verás la opción de tablas preconstruidas. Busca la tabla que necesitas : A la derecha, verás una barra lateral con una lista de tipos de tablas. Puedes expandir las categorías para ver todas las opciones disponibles. Por ejemplo, en la categoría de Marketing , encontrarás tablas como «rastreador de contenido» y «resultados de campañas».

: A la derecha, verás una barra lateral con una lista de tipos de tablas. Puedes expandir las categorías para ver todas las opciones disponibles. Por ejemplo, en la categoría de , encontrarás tablas como «rastreador de contenido» y «resultados de campañas». Inserta la tabla : Una vez que encuentres la tabla que mejor se adapte a tus necesidades, simplemente pasa el cursor sobre ella y haz clic en «Insertar». Si la tabla que elegiste no es exactamente lo que querías, puedes volver a la barra lateral y seleccionar otra.

: Una vez que encuentres la tabla que mejor se adapte a tus necesidades, simplemente pasa el cursor sobre ella y haz clic en «Insertar». Si la tabla que elegiste no es exactamente lo que querías, puedes volver a la barra lateral y seleccionar otra. Personaliza la tabla: Ninguna tabla es perfecta para todos, pero lo genial es que puedes ajustar cosas como los títulos de las columnas, las vistas, y agregar más filas o columnas según lo necesites. Esto te permite adaptar la tabla a tus necesidades específicas sin tener que empezar desde cero.

En WWWhatsnew.com, siempre hemos dicho que la clave de la productividad está en trabajar de manera inteligente, no dura. Y esta es una de esas herramientas que realmente te permite hacerlo. ¿Por qué pasar horas creando una hoja de cálculo desde cero cuando puedes aprovechar lo que ya está disponible?

¿Cuándo deberías usar tablas prediseñadas?

Yo diría que las tablas preconstruidas son especialmente útiles cuando tienes poco tiempo o cuando no estás seguro de por dónde empezar. Si alguna vez has pasado más tiempo diseñando una hoja de cálculo que completándola con datos, esta función es para ti. Y si trabajas en equipo, estas tablas pueden servir como un buen punto de partida que todos puedan seguir sin problemas.

Por ejemplo, si te han asignado la tarea de hacer un seguimiento del progreso de un proyecto, puedes utilizar una tabla preconstruida de hoja de ruta. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que también asegura que todos en el equipo vean la misma información de manera clara y organizada.

Las tablas preconstruidas en Google Sheets son una herramienta poderosa para quienes buscan simplificar su trabajo diario. Ya sea que estés planificando un viaje, organizando un evento o simplemente tratando de mantener tu vida un poco más organizada, estas tablas pueden hacer una gran diferencia. Yo creo que, con estas plantillas, Google ha dado un gran paso para hacer que las hojas de cálculo sean accesibles y útiles para todos, sin importar tu nivel de experiencia.