¿Compras no reconocidas? Tres pasos que debe realizar si aparecen transacciones extrañas en su cuenta

Si al revisar sus movimientos bancarios detecta cargos o compras que no realizó puede ser un primer indicador de que alguien conoce su contraseña. ¿Está al tanto de sus débitos recientes?

Fuente: Prensa Banco Ganadero

Comprar es un hábito diario que incluso puede llegar a ser desestresante. Aún más, cuando el celular, con la aplicación financiera, se ha convertido en la principal billetera para las familias. Sin embargo, la historia puede cambiar si, al revisar su estado de cuenta detecta cargos o compras a nombre de un tercero y que el propietario desconoce cómo sucedió esto.

Carola Aguilera, subgerente de Marketing del Banco Ganadero explicó que, el sector financiero dedica importantes recursos para brindar una infraestructura de seguridad física y digital con el propósito de que, sus clientes puedan realizar pagos, cobros, depósitos, transferencias y más de una decena de operaciones, con tranquilidad sabiendo que sus datos y su dinero estarán protegidos.

“Es importante que todos nuestros clientes, propietarios de una tarjeta de débito o de crédito, puedan ser conscientes de la importancia de la seguridad y nos ayuden a proteger sus datos personales verificando que no haya ningún dispositivo externo, por ejemplo, en los cajeros automáticos, no compartiendo su contraseña, haciendo seguimiento a su movimiento bancario y asegurándose de cerrar la aplicación después de terminar una operación”, expresó.

¿Qué pasa si en su extracto encuentra una operación que no recuerda haber realizado? Aguilera recomienda seguir al menos tres pasos:

Ni bien verifique un movimiento dudoso contáctese con el banco

El primer paso sobre cómo proceder después de encontrar un “cargo no reconocido” es revisar y analizar si realmente se hizo ese movimiento, pues en ocasiones puede ser que el usuario no recuerde haber hecho alguna compra. Una vez, verifique esto, comuníquese con la línea de WhatsApp habilitada que tiene la entidad financiera y expóngales la situación. “Puede tratarse de la clonación de la tarjeta, un caso de robo de identidad o de datos, el extravío del plástico o alguien hizo mal uso de éste. Es importante tener a la mano la línea telefónica abierta que tiene la entidad financiera. Puede pedir el bloqueo de la tarjeta en caso de tratarse de un fraude”, comentó.

Ante la mínima duda cambie su contraseña a una más compleja

El banco, justamente para proteger la información, le realizará diversas preguntas para garantizar la titularidad de la cuenta y verificar la autenticidad de la persona. Es importante que, el propietario realice el cambio de contraseña inmediatamente, aunque el monto dudoso sea pequeño, puesto que, esto significa que los delincuentes ya han podido acceder a la cuenta. “El titular de la cuenta puede ingresar a la app del banco y, realizar el cambio de la contraseña desde un dispositivo móvil con internet sin la necesidad de acudir presencialmente a una sucursal” agregó Aguilera.

Prevenga, revise y tome nuevas medidas de seguridad

Si ha encontrado que ese “cargo no reconocido” corresponde a un fraude o intento de robo, responda al menos tres de las siguientes preguntas y asuma nuevas medidas de seguridad. ¿Quiénes conocen mi contraseña? ¿Dónde he escrito o guardado mi contraseña? ¿Cada vez que uso la app del banco en mi computadora o en el teléfono tomo cuidado de cerrarla correctamente? Es importante que implemente cambios. Por ejemplo, puede verificar hoy mismo el historial de su cuenta, evalúe su contraseña actual, antes de introducir su tarjeta a un cajero verifique que no tengan cámaras o scanner en las ranuras.

“Proteger sus finanzas es fundamental en un mundo cada vez más digital. Siguiendo estos pasos y manteniéndose alerta, puede disfrutar de la comodidad de las transacciones electrónicas sin comprometer la seguridad de su cuenta. En el Banco Ganadero, estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes las herramientas y el apoyo necesario para que sus operaciones sean siempre seguras y confiables. Si tiene cualquier duda o requiere asistencia, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle en todo momento”, concluyó Aguilera.