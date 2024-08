Conamype tilda de engañosa caída del dólar y denuncia que el BCB apenas les vende $us 200 cada 3 meses

Lamentó que Santa Cruz, siendo un departamento productor, tenga que padecer la falta de dólares porque muchos no están pudiendo cubrir el pago de los créditos bancarios.

Fuente: ANF

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) calificó este martes de “engañosa y mentirosa” la supuesta caída del dólar en el mercado negro, debido a que en los hechos los librecambistas continúan vendiendo a un precio superior a los Bs 13 o 14. Además, denunciaron que tienen que esperar hasta tres meses para que el Banco Central de Bolivia les venda 200 dólares.

Helen Rivero, presidenta nacional del sector, lamentó que algunos medios de comunicación afines al gobierno nacional hayan reportado una caída de la moneda extranjera en el mercado negro, porque en los hechos nadie encuentra la unidad del dólar a Bs 8.

“Esto (de la caída del dólar) se maneja de manera engañosa. ¿Por qué los insumos no han bajado? Los importadores día a día hacen subir el precio de los productos; es más, están especulando con las telas. Sí, (el gobierno miente). ¿Por qué no nos venden entonces? Si es que ha rebajado, por qué en el mercado negro no quieren vender ni 100 dólares (a menos de Bs 8)”, declaró Rivero a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde la semana pasada, diferentes medios de comunicación reportaron una supuesta caída del dólar de Bs 14 hasta por menos de Bs 8 en el mercado negro. El Gobierno atribuyó el fenómeno a las medidas anunciadas por el jefe de Estado, Luis Arce, el 6 de agosto.

Sin embargo, el viernes pasado, la ANF verificó que efectivamente el dólar había tenido un descenso nominal en el mercado negro, pero ningún librecambista quiso vender a un precio reducido. Algunas casas de cambio en el centro de La Paz dijeron que hay dólares, pero está por encima de los Bs 12.

La dirigente gremial de Santa Cruz, Carmen Santander Velásquez, también confirmó que el gobierno nacional les mintió con la rebaja del dólar en el mercado negro, debido a que los importadores no hallan a ese precio.

Lamentó que Santa Cruz, siendo un departamento productor, tenga que padecer la falta de dólares porque muchos no están pudiendo cubrir el pago de los créditos bancarios.

“Es una mentira todo lo que han publicado de la baja del dólar. Si ha bajado, para quiénes o dónde venden (que nos digan). Usted se acerca a un librecambista y le dice quiero cambiar dólares y le dicen a 13 o 14 bolivianos. Si quiero vender, me dicen a 10 bolivianos. Todo es una mentira”, arremetió Santander.

Rivero denunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) implementó una estrategia para cansar a la gente, porque les hacen esperar hasta tres meses para venderles $us 200.

/DPC/FPF