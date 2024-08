Confirman que la actriz Yerin Ha será el interés amoroso de “Benedict Bridgerton”

La exitosa serie de Netflix, Bridgerton, sigue dando de qué hablar. Y esta vez, la noticia que tiene a todos los fans en vilo es la incorporación de la talentosa actriz Yerin Ha al elenco.

Para quienes no la conozcan, Yerin Ha es una actriz australiana de ascendencia coreana que ha destacado por sus papeles en series como «Heartbreak High» y películas como «Spider-Man: Far From Home». Su carisma y talento actoral la han convertido en una de las jóvenes promesas de Hollywood.

Según los últimos rumores, Yerin Ha interpretará al interés amoroso de Benedict Bridgerton en la cuarta temporada de la serie. Esta noticia ha generado gran expectativa entre los fans, quienes ya están imaginando las posibles tramas y química entre ambos personajes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para quienes leyeron el libro, sabrán que su personaje se llamará “Sophie Beckett”, también conocida como la Dama de la Plata.

Según Variety, Sophie “es la hija legítima de un conde y una de sus doncellas. Fue criada en la casa de su padre, aunque él nunca la reconoció públicamente como su hija”.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama de la nueva temporada, los productores han asegurado que los fans quedarán sorprendidos con los giros argumentales y las nuevas historias de amor. La incorporación de Yerin Ha al elenco sin duda será uno de los puntos más destacados de esta nueva entrega.