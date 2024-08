Conoce la nueva gasolina Ultra Premium 100 y los precios de las gasolinas actuales

Ante la problemática del desabastecimiento de combustibles que poco a poco se normaliza en el país, el Gobierno nacional determinó fomentar el consumo de la gasolina Premium Plus e introducir al mercado una nueva variante, se trata de la Ultra Premium 100.

A continuación conoce las características de esta gasolina y los precios.

Ultra Premium 100

La nueva gasolina Ultra Premium 100 tendrá un precio de 6,71 bolivianos el litro, que oscilará de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo.

Tiene «alto octanaje» para vehículos de alta gama, además de «excelentes características que mejorarán el rendimiento de los motores y proporcionarán mayor potencia. La diferencia en el rendimiento de los vehículos al incrementar su octanaje será considerable y se recorrerá una mayor cantidad de kilómetros con una menor cantidad de combustible, posibilitando un ahorro al comprador”, según explicó el presidente Luis Arce.

En lo que va de 2024, el petróleo crudo (WTI) alcanzó un precio promedio próximo a los $us 80 por barril, superior al promedio de 2023. A inicios de marzo de 2022, este combustible registró una cotización de $us 124 el barril, nivel no observado desde hace 15 años.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, indicó que esperan que la próxima semana se habiliten las estaciones de servicio para su comercialización, ya que se necesitan dispensadores exclusivos, reporta Correo del Sur.

Premium Plus

La gasolina Premium Plus se vendía a 4,79 bolivianos y se elevará, a partir de este miércoles, a Bs 5,71, un incremento de 0,9 bolivianos; y también sufrirá modificaciones de acuerdo a las variaciones del precio internacional del petróleo.

Esta gasolina fue introducida al mercado en enero de este año. Posee un octanaje por encima de los 95 octanos y es amigable con el medio ambiente.

Es principalmente para vehículos nuevos, pero también puede ser utilizada para los motorizados antiguos, pues por sus bondades brinda un mejor rendimiento y ayuda a cuidar el motor.

En enero de este año estaba disponible en 17 estaciones de servicio de ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El ministro Molina explicó que, en una primera etapa, en la que se hizo una prueba piloto para el suministro de este tipo de combustible, se tuvo una interesante aceptación por parte del público, por lo que se cree que su consumo se irá masificando, reporta la agencia ABI.

En esta primera etapa, son 46 estaciones de servicio en el país que distribuyen este tipo de combustible y el objetivo es que esa cantidad se incremente “inmediatamente”, a unas 60, en la medida que se habiliten los dispensadores para el expendio.

Especial

Actualmente, se comercializan cinco tipos de gasolina a nivel nacional: la Especial, la Especial Plus, la Súper 92, la Premium y la Premium Plus, pronto se unirá la Ultra Premium 100.

Arce también aseguró que los precios actuales de la gasolina especial y del diésel se mantendrán, ya que son los más usados por sectores populares y de menores ingresos.

La gasolina Especial y la Especial Plus tienen un costo actual de Bs 3,74, que se mantendrá. La Super Etanol 92 está a Bs 4,50. La Premium cuesta Bs 4,79. Asimismo, el diésel oíl tiene un precio inamovible desde 2004 de 3,72 bolivianos.

Bolivia aplica desde fines del siglo pasado la subvención a los carburantes cuando el entonces presidente Hugo Banzer (1997- 2000) decidió congelar los precios de los combustibles. Asimismo, el presidente planteó, en su mensaje a la nación este 6 de agosto, la realización de un referendo que incluya una pregunta sobre la subvención de los hidrocarburos, «para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención”, dijo.