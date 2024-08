Conozca otras alternativas de buscadores en internet que cuidan su privacidad 

Google es el motor de búsqueda más conocido globalmente debido a que viene, por defecto, en distintos dispositivos como Apple, Samsung y otros. Sin embargo, la empresa tecnológica ha pagado a las empresas de dispositivos para que su buscador esté incorporado desde que un usuario compra un celular, tablet o una computadora.

Por ello, Google ha sido declarado culpable de violar la ley antimonopolio de Estados Unidos al mantener prácticas de este tipo en el mercado de búsquedas en línea, según el fallo emitido por un juez federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La sentencia representa un duro golpe para el gigante tecnológico y podría desencadenar una serie de cambios en la industria.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Eliana Quiroz, columnista de La Razón y ciberactivista de la Fundación Internet Bolivia, explicó que, además de Google, existen otros motores de búsqueda en internet que permiten encontrar información y, a la vez, cuidar la privacidad del usuario.

“Google ha pagado a empresas para que el software preestablecidos sean ellos, por eso, se crea la idea de que el único motor de búsqueda es Google. (De ese modo), se produce un monopolio”, comentó.

Aseguró que existen otros buscadores más seguros, como DuckDuckGo o Bing para evitar el robo de información.

Estados Unidos comenzó el proceso debido a que consideraron que había una competencia desleal por parte del gigante tecnológico. No obstante, Quiroz afirmó que el país norteamericano no consideró el robo de datos a las personas, aspecto que considera no menor.

“Estados Unidos no habla de derechos humanos, sino que habla de libre competencia. No deberíamos perder de vista que la pelea no es solo el mercado, también deberían tomarse en cuenta los derechos de las personas”, añadió.

Instó a la población a investigar sobre otros buscadores en internet, aunque admitió que Google ofrece buenos servicios, como Google Maps.