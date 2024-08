Consumieron bebidas alcohólicas e inhalaron gases tóxicos, Fiscalía de Potosí reporta la muerte de tres personas en una mina

Fuente: Unitel

La Fiscalía Departamental de Potosí brindó un informe preliminar sobre la muerte de las tres personas que fueron encontradas en una mina abandonada en la comunidad de Ánimas, en el municipio potosino de Atocha.

“Estas tres personas se habían constituido a una actividad minera, aparentemente en una mina que ya había sido abandonada”, señaló la fiscal Roxana Choque en conferencia de prensa.

“Ellos ingresaron a esta mina. Según el informe preliminar, hubiesen consumido bebidas alcohólicas, han quedado dormidas y ante los gases que iba emanando esta mina, lamentablemente, ellos hubiesen perdido la vida”, manifestó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Choque indicó que la mina estaba abandonada debido a los gases tóxicos que emana, una situación aparentemente desconocida por las víctimas que ingresaron al lugar.

Las tres víctimas fueron identificadas como José Armando C. Ch. de 16 años de edad, Noel Rodrigo C. V. de 17 años y Cristian C. V. de 18 años.

El reporte señala que los dos adolescentes y el joven eran buscados por sus familiares desde el 11 de agosto y los cuerpos fueron encontrados este fin de semana.

Los cuerpos de los tres adolescentes fueron descubiertos por pobladores en el interior de una bocamina parte de la concesión de Santa Rosa, un yacimiento que, desde hace años está abandonado.