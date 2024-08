Costa considera que el TSE esta adelantando fechas y plazos para las elecciones generales

El MAS es el partido que tiene más problemas para la renovación de su directiva, por su división interna

Fuente: ANF

Jimena Costa, analista política, considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), esta adelantando fechas y plazos, en el proceso con miras a las elecciones generales del 2025 y que algunas agrupaciones políticas no podrán cumplir con las mismas.

Según declaraciones del vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, vertidas ayer, las elecciones nacionales se realizarían el 17 de agosto, del próximo año.

“La verdad es una noticia sorpresiva, porque el TSE, está adelantando plazos, está cambiando las fechas, recordemos que siempre las elecciones se han llevado adelante en el mes de octubre. Pero más allá de ese detalle, sabiendo que es un Tribunal que tiene enorme influencia del Ejecutivo, podríamos entender, que el Gobierno actual esta apurado de terminar su gestión”, expresó Costa, en un reporte con Panamericana.

Además, considera que el plazo hasta el 5 de septiembre, para que los partidos políticos renueven sus directivas, es muy pronto, debido a que algunos no regularizaron sus personerías jurídicas y otros tienen divisiones internas.

“Estamos hablando de alrededor de 18 días, y creo que son cinco siglas habilitadas y faltarían seis que regularicen. Incluido el MAS, no van a tener el tiempo suficiente para renovar directivas, de acuerdo a los procedimientos que tienen en sus estatutos”, indicó.

Señaló que el MAS, es el partido que tiene más problemas, debido a su división interna, y que no tiene validado el reconocimiento de su directiva, por diferencias entre su líder Evo Morales y el presidente, Luis Arce.

“En 18 días me parece muy difícil, que lo resuelvan, está en riesgo la personería del MAS y de otros partidos, como el del MNR”, dijo.

Por otro lado, Costa manifestó que Morales no puede ser candidato presidencial en las elecciones del 2025, por la Constitución Política del Estado (CPE).

“Evo Morales, no puede ser candidato a presidente, ni con una sigla ni con otra, porque ya ha ejercido por tres veces el mandato y la CPE señala que tu puedes ir una vez y tu reelección continua. Si puede ser candidato a la vicepresidencia o a senador”, agregó.

Respecto a Arce, dijo que si puede volver a postularse, pero sin la sigla del MAS tiene muy pocas oportunidades. “No ha construido un liderazgo propio importante, solamente se basa su apoyo en la prebenda, con recursos públicos”.

“No lo veo muy feliz de ser presidente del Estado y no debe estarlo, por la situación que atraviesa el país, una cosa era manejar el gobierno como ministro, cuando había platita y ahora que no hay, no se lo ve muy feliz. Si va con otra sigla, le resta totalmente las oportunidades”, añadió.

/ERA

