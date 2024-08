Crece rechazo a posibilidad de incrementar diputaciones

De las 130 diputaciones vigentes, La Paz cuenta con 29, Santa Cruz con 28, Cochabamba con 19, Potosí con 13, Chuquisaca con 10, Oruro con 9, Tarija con 9, Beni con 8 y Pando con 5. En Senadores la representación se distribuye en cuatro representantes por departamento.

Fuente: El Diario

A partir del planteamiento del presidente Luis Arce Catacora, para aplicar modificaciones en el número de escaños parlamentarios mediante un referendo constitucional, diferentes sectores de la población comenzaron a rechazar la posibilidad de incrementar los curules, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde se asegura, ya existe una cantidad excesiva de representantes.

Esta semana, dirigente de una de las Federaciones de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, afirmó que gran parte de la población ya está cansada de mantener a Diputados y Senadores, que “solamente van a calentar los asientos” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Ya no más ‘manq’agastos’, porque ya estamos cansados de estos Diputados (…). Como juntas vecinales hemos propuesto una ley y en dos años no pueden tratarla”, protestó el dirigente en declaraciones a medios de comunicación en la Sede de Gobierno.

Al respecto, la historiadora Sayuri Loza, puntualizó que la palabra aymara “manq’a” significa comida, y al añadir el término gasto, sería una suerte de gasto insulso. “Manq’agasto se usa para identificar a un individuo que solo sirve para hacer gasto de comida, eso les decían, por ejemplo, las madres a aquellos hijos que no ayudaban en nada en las tareas de la casa, que estaban ‘laneando’, comiendo y sin hacer nada”, explicó Loza al portal Visor-21.

Asimismo, recordó pasadas crisis económicas y políticas, similares a la actual, como en 1979 cuando la Central Obrera Boliviana (COB) llamó manq’agastos a los diputados y pidió que no se les pague salarios. También en el gobierno de Daniel Salamanca se usó ese término para justificar un recorte al aparato burocrático legislativo, pero cuyos fondos fueron destinados a cubrir los costos de la guerra con Paraguay.

“No necesitamos más representantes, yo no me siento representada por esa Asamblea y no veo que ningún diputado por La Paz esté haciendo nada ni defendiendo a nuestro departamento. Solo sirven para pelear, jalonearse y puñetearse”, remarcó la historiadora.

Loza afirmó que se debe cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), que establece 130 escaños en la Cámara de Diputados, sin incrementar curules, y redistribuir según el movimiento poblacional hasta el reciente Censo Nacional de Población y Vivienda. Pero también propuso que, al contrario, se reduzcan otros puestos que implican un salario de Bs 22 mil mensuales para los diputados titulares y Bs 7 mil para los suplentes, y se destinen esos recursos a otros fines como el Archivo Histórico de La Paz que tiene un presupuesto total de Bs 10 mil para una labor de preservación y conservación de la memoria nacional.

Actualmente, la ALP está conformada por 130 diputados y 36 senadores, además de sus respectivos suplentes en cada cámara. De la Cámara Baja, los supraestatales son 18, con un titular y un suplente por cada departamento, que manejan un presupuesto de Bs 4,3 millones anuales, con viáticos de 300 dólares diarios cuando realizan viajes al Parlamento Andino, Unión Interparlamentaria, Indígena y Afrodescendiente de América, Mercosur y Unasur.

Anteriormente, el diputado supraestatal, Adolfo Mendoza, descalificó la propuesta de eliminar esos curules, pues explicó que “por normas internacionales” deben existir esos puestos ante los mecanismos de diálogo y coordinación en la región.

Sobre el tema de escaños, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que “se debe romper el candado de los 130” curules mediante el referendo propuesto por Arce, para permitir que el Tribunal Supremo Electoral realice un trabajo técnico, con base a los resultados del Censo 2024, “para plantear al pueblo boliviano la composición, de manera que no se afecten los criterios de proporcionalidad y representación”.

