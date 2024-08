Creemos: El MAS huye al voto, la decisión democrática para tratar la suspensión de las Elecciones Primarias

El jefe de la Bancada de Creemos, Henry Montero, señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS), sean arcistas o los evistas, igual huyen a la decisión del voto para definir, en este caso, la suspensión de las Elecciones Primarias.

Fuente: Prensa Creemos

“Esto demuestra que el MAS, sea la ala arcista o evista actúan de la misma manera, entonces hoy Andrónico Rodríguez ha actuado de la misma manera vulnerando lo que es el Reglamento no teniendo la capacidad de poder sesionar y someterse al voto, el voto es la democracia” para aprobar o rechazar el proyecto de Ley de Suspensión de las Elecciones Primarias, manifestó Montero.

El legislador argumentó que el evismo acudió al contubernio y la chicanería política para evitar el tratamiento del proyecto de “Ley De Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias”, acuerdo suscrito el pasado 10 de julio de 2024, en el “Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia”, efectuado en el Tribunal Supremo Electoral.

“Ustedes son testigos, Andrónico Rodríguez ha garantizado la sesión mañana (a las 11:00) y vamos a habilitar de forma excepcional al senador (Julio) Romaña que está en semana regional para que pueda hacer parte la directiva y el quórum reglamentario”, agregó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Montero, ante los medios de comunicación subrayó que “hoy lo que ha hecho el evismo es huir y escapar, no someterse al voto, lo que sí la oposición siempre se sometió al voto desde el primer día que estamos en el Senado, pero hoy huyeron y no volvieron con toda la cobardía que han demostrado”.

“Presidente esta (ausencia del secretario) no es problema de Creemos, hay una directiva que ha iniciado una sesión. Aquí no es que haya venido el presidente para lavar su imagen de que él está presente y no está la directiva, esto ha sido un contubernio de una reunión de bancada y le dicen ‘anda Andrónico, lavate tu imagen y nosotros no vamos a aparecer’; esto creo que es una falta de respeto”, protestó tras el regreso del Presidente del Senado, sin el secretario que dejó sin quórum la sesión del Senado.