Crisis devela que el modelo económico del MAS “fracasó”, ninguno de sus pilares funcionó

El jefe de Estado acusó al expresidente Evo Morales de matar a la “gallina de los huevos de oro” porque durante los 14 años de su gobierno no encontraron pozos gasíferos.

Fuente: ANF

Tras casi 20 años, el “modelo económico social comunitario productivo” del Movimiento Al Socialismo (MAS) “fracasó” porque ninguno de sus dos pilares principales evitó que la población boliviana ahora padezca una “crisis económica”.

De acuerdo a una publicación del Ministerio de Economía del 2014, el modelo económico masista funciona a partir de dos pilares: el sector estratégico, que debería generar excedentes por hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales; y el sector generador de ingresos y empleo, que en el fondo son las empresas públicas. En teoría, las utilidades de las estatales deben ser destinadas a programas sociales, como los bonos.

En el tema hidrocarburífero, el jefe de Estado, Luis Arce, admitió en abril que no sabe de dónde sacar plata para atender las demandas de la población, porque el gas, que generaba la mayor parte de los recursos económicos, se agotó por falta de inversión en exploración durante los anteriores gobiernos del MAS, cuando era ministro de Economía.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes subrayó que el modelo económico del MAS funciona sólo con plata; pero como se lo gastaron en el gobierno de Morales, el presidente Luis Arce lo que busca son parches al exigir la aprobación de créditos internacionales, cuando debería buscar salidas estructurales.

“Se puede confirmar que sí ha fracasado (el modelo del MAS), porque hay endeudamiento interno y externo de alrededor de los 15.000 millones de dólares. Se puede decir que ha fracasado el modelo, porque ahora necesita correcciones y reformas. Se necesita sincerar el tipo de cambio (del dólar) y volver a generar confianza”, sostuvo Reyes.

De acuerdo al parlamentario, los otros dos puntales, del primer pilar del modelo económico del MAS, no tienen la musculatura para generar ingresos como lo hace el gas. Por ejemplo, en el caso de la minería, las cooperativas aportan regalías mínimas y no se resuelve el problema de la minería ilegal.

En el otro plano, el legislador argumentó que “un 70% de las hidroeléctricas son alimentadas con gas”; es decir, si se acaba el gas, el país reducirá drásticamente los ingresos por la venta de energía eléctrica.

Empresas públicas

En junio, un estudio detectó que 44 empresas estatales creadas durante el gobierno del MAS, entre 2007 y 2023, recibieron un total de $us 24.794.258.663. Además, establece que el 80% no generan utilidades y representan un gasto para el Estado, porque se sigue destinando recursos públicos de forma anual para su funcionamiento.

El diputado de CC Aldo Terrazas informó que la investigación es parte de la fiscalización que se realizó acudiendo a fuentes del Ministerio de Economía y a los datos que se encuentran en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Según el informe, existen ocho ministerios que están a cargo de administrar estas empresas: Obras Públicas tiene bajo su tuición a cuatro y se destinó $us 5.624 millones; Defensa, cuatro empresas con una inversión de $us 864 millones; Presidencia, dos empresas, con $us 683.7 millones; Minería tiene cuatro factorías y se consignó $us 5.513 millones.

Parlamentarios masistas se acusan entre sí por el “fracaso” de modelo económico

El senador arcistas del MAS, Santos Ramos, dijo que el culpable del “fracaso” del modelo económico es Evo Morales, porque no cuidó la nacionalización.

“Sí, ha habido un fracaso en el tema del gas; no se ha hecho un buen trabajo con la venta del gas, de las exploraciones. Se ha fracaso desde el anterior gobierno”, declaró Ramos.

Desde la otra facción masista, el senador evista Hilarión Mamani admitió que el modelo del MAS “está fracasando” por culpa del gobierno de Luis Arce y “sus ministros inoperantes” que no le dan salida a la crisis económica.

El senador evista Roberto Padilla cuestionó que Luis Arce se quiera arrogar la autoría de la creación del modelo económico social comunitario.

“Luis Arce intenta adueñarse de ese trabajo (de creación del modelo) que hizo el propio pueblo boliviano desde las comunidades; Evo Morales fue el principal ideólogo”, subrayó.

/DPC/FPF//