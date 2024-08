¿Cuánto gana un micro? Dirigente indica que recibe Bs 400 por vehículo al día

Fuente: Red Uno

Bismark Daza, ejecutivo de la Federación 16 de Noviembre, se pronunció a favor de los anuncios de incremento del pasaje en micros. También manifestó que buscarán consensos ante el rechazo de la población y la dirigencia de los choferes.

Asimismo, durante una entrevista en Que No Me Pierda comentó que recibe 400 bolivianos por micro y es propietario de varios vehículos. Al ser consultado por cuánto gana al mes, no respondió.

«Si vamos a hablar de números así, no da, ¿Para qué voy a explicar? Voy a perder…», comentó.

También aseguró que no se cobrará Bs 3,70 el pasaje, como se indicó en la pasada jornada, pero sí pedirán un incremento.

«Lo que nosotros queremos es que, en este momento, la gente no se alarme por este tema de los 3,70. Estos 3,70 ha saltado de un análisis, de un estudio técnico de esta situación. Nosotros estamos apuntando a una cantidad mínima de Bs 2,50, vamos a llegar a un consenso«, agregó.

Sin embargo, Jhonny Contreras, secretario del Sindicato de Choferes de Micros, expresó su rechazo a esta propuesta. Daza dijo que no está reconocido como dirigente y «que no trabaja», a tiempo de cuestionarle en qué línea trabaja y que no es transportista.

«No lo vamos a permitir los choferes de micros. No somos compañeros. Yo soy chófer de micro, no soy empresario de transporte. No necesito que usted me reconozca. Yo tengo mi camisa, la que ustedes nos cobran a los choferes de micro. Yo pago mi camisa. Ustedes no nos dan la alimentación, nunca nos dan. Nos piden 1000 o 1500 bolivianos de garantía para poder entrar a una línea a trabajar», reclamó Contreras.

Este monto fue negado por Daza.