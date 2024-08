Cuatro departamentos en alerta ante la posible pérdida de escaños parlamentarios en el Legislativo

El cívico de Chuquisaca anticipó que las regiones afectadas con la pérdida de escaños se reunirán, en las próximas semanas, para evaluar esa situación y las propuestas que presentarán al Gobierno.

A pocos días para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregue los resultados del Censo, los departamentos de Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija están en alerta, ante la posible pérdida de escaños parlamentarios en la Asamblea Legislativa, evalúan propuestas para no ser afectados.

«Los departamentos, que posiblemente seremos afectados con la distribución de escaños estamos en alerta. En la comisión que se creó anteriormente se ha planteado que mínimamente se mantenga la cantidad de escaños, sin afectar a aquellas regiones que van a incrementar sus asambleístas”, declaró a la ANF el presidente del comité cívico de Oruro, Adolfo Camacho.

Este viernes 30 de agosto, vence el tiempo límite que tiene el INE para presentar los primeros resultados del Censo de Población que se desarrolló el 23 de marzo, donde se conocerá la cantidad de habitantes que hay en el país. Esa información se aplicará en la redistribución de recursos y la asignación de curules en el Legislativo.

El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Pánfilo Puma, en contacto con este medio, consideró que, si bien la norma prevé la disminución de representación legislativa, para aquellas regiones donde haya menos población, se debe mantener la composición parlamentaria.

“Perder un escaño es preocupante para nuestra región. Conforme a la norma, nos correspondería perder una representación en el Legislativo si se reduce la cantidad de población en Chuquisaca, pero nosotros estamos proponiendo que se mantenga la cantidad de escaños. Esta situación será importante, porque debemos buscar a la gente que represente a nuestro departamento”, afirmó.

Otra de las regiones que podría perder legisladores es Potosí, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto López, dijo que están conscientes que perderán al menos un curul en el legislativo, debido a la migración de la población a otras regiones, pero también propuso que se mantenga la cantidad de parlamentarios.

“Estamos conscientes que vamos a perder representación de la Asamblea Legislativa, pero nosotros por lo menos queremos que se mantenga la cantidad de parlamentarios, tal como está y no se pierda escaños”, manifestó.

En el caso de Tarija, el dirigente cívico de esa región, Jesús Gira, dijo que también están en alerta ante una posible disminución de parlamentarios, pero consideró que la cantidad de habitantes en ese departamento se incrementó y, por tanto, ganarían una representación más.

“Existe esa posibilidad, de perder parlamentarios, pero también estamos conscientes que en nuestro departamento se ha incrementado en la cantidad de población y eso significaría que nos asignen una representación más. Vamos a esperar los resultados del censo y conforme a eso seguramente vamos a tomar decisiones”, manifestó.

Los escaños

De acuerdo con el numeral uno, del artículo 146 de la Constitución Política del Estado (CPE), indica que la Cámara de Diputados estará conformada por 130 integrantes.

El numeral cinco de ese mismo enunciado, señala que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se encargará de la distribución de escaños parlamentarios en base a la cantidad de habitantes de cada departamento, tomando en cuenta los resultados del último censo de población y vivienda.

A la vez, el artículo 2 de la ley 421 de Distribución de Escaños entre Departamentos, que modifica el enunciado 56 de la Ley de Régimen Electoral, establece que La Paz tendrá 29 curules; Santa Cruz 28; Cochabamba 19; Potosí 13; Chuquisaca 10; Oruro 9; Tarija 9; Beni 8; y Pando 5.

Reunión y propuestas

Por otra parte, el dirigente cívico de Chuquisaca, anticipó que las regiones que se vean afectadas con la perdida de escaños se reunirán en las próximas semanas para evaluar esa situación y las propuestas que presentarán al Gobierno.

Al respecto, Camacho planteó que se elimine los escaños de los diputados supraestatales con el fin de que esas representaciones, vayan en beneficio de aquellas regiones que incrementarán sus parlamentarios.

“También, estamos pidiendo que ya no existan los diputados supraestatales porque no traen ningún beneficio al país, no se conoce el trabajo que realizan y no hay resultados, ahí se invierte dinero que puede ser destinado a otras cosas. Esos escaños pueden ir en beneficio a las regiones que tengas más población”, manifestó.

