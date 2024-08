Cuéllar: Con el referendo “no se va a diversificar la estructura productiva”, se debe seguir “discutiendo la falta de dólares”

El rector de la Uagrm cuestionó el planteamiento hecho por el presidente Luis Arce de someter a una consulta, a través de un referendo, la redistribución de escaños parlamentarios.

Fuente: Unitel

Llevar a consulta en un referendo la redistribución de escaños parlamentarios entre los nueve departamentos del país, solo demuestra que el presidente Luis Arce “no quiere cumplir la ley 1492”, de Censo de Población y Vivienda, además que “cualquier ley que se pueda aprobar posteriormente no tiene carácter retroactivo”, señaló Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

Cuéllar manifestó una desazón por las expectativas que se tenía sobre el anuncio de medidas concretas para “solucionar los problemas económicos que vive el país”, esto durante el mensaje de Arce por el Día de la Independencia; sin embargo cree que el mandatario planteó un referendo para distraer y que la gente desvíe su mirada de los “problemas estructurales que viven los bolivianos”.

“Fíjense, todos los medios de comunicación, la población, los diferentes actores, no están hablando de los problemas económicos, no estamos hablando de los problemas estructurales de este país, estamos hablando del referendo, que no van a cambiar la condición económica en la cual nos encontramos todos los bolivianos”, remarcó Cuéllar.

El rector enfatizó que con el referendo “no se va a diversificar la estructura productiva de este país”, y que lo que se debe seguir discutiendo son los temas centrales que “en este momento preocupa a todos los bolivianos como la falta de combustible, la falta de dólares, la falta de diversificación de la estructura productiva”.

A esto, Cuéllar añade que la redistribución de escaños parlamentarios no es una competencia del Poder Ejecutivo, sino es una atribución del Tribunal Supremo Electoral y que así lo manda el la Constitución Política del Estado.

“Por lo tanto, cualquier referendo que se haga o se pretenda hacer no tiene carácter retroactivo y no va a cambiar los resultados del Censo”, apuntó.