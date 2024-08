“Daría todo por él”: Joven electrocutado podría casarse en una clínica en Santa Cruz

La pareja pasó de la felicidad a la tristeza, el novio sufrió una descarga eléctrica y se encuentra en terapia intensiva. La novia afirma que continuará dando su apoyo a su pareja, pide ayuda a la población para cubrir gastos médicos.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno

El pasado viernes 2 de agosto Luis Miguel Franco vivía un momento único, mientras le pedía matrimonio a su novia Daniela, el amor de toda su vida, tres días después el 5 de agosto la alegría se convirtió en tristeza.

“Lo que importa es que Dios me lo tiene con vida, no importa las secuelas. Ese día yo estaba terminando mi trabajo para encontrarme con él y mi cuñada me llama muy desesperada y me dice Luis Miguel tuvo un accidente”, manifestó en medio de lágrimas Daniela Cachari, la prometida de Luis.

Luis Miguel de 35 años, sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en la instalación de aire acondicionado, que por poco le quita la vida. El voltaje le provocó graves quemaduras, pero los médicos lograron salvarle la vida.

Pero el accidente no cambia en nada los planes de vida de esta pareja que desde hace 18 años se prometieron amor eterno.

“El padre celestial nos dio esta prueba tan grande, para que nosotros realmente reafirmemos nuestro amor y sigamos adelante. Yo tenía 15 años y el tenía 17, empezamos a salir y nos conocemos desde la iglesia”, afirmó Daniela.

Si la recuperación de Luis Miguel se alarga Daniela no descarta incluso en casarse en la clínica.

“Será una clínica de blanco, (nos casamos) lo haremos en la clínica no hay problema, realmente nosotros estamos muy animados a casarnos, por mi parte yo lo amo muchísimo y haría todo por él”, agregó.

A pesar de que la tristeza invade a la novia, Daniela no muestra debilidad y proyecta fortaleza, para cumplir sus planes de vida.

Luis Miguel se encuentra internado en la Clínica Figueroa, del cuarto anillo, de la avenida Mutualista, necesita ayuda económica y la familia pide colaboración, si usted desea apoyarlos puede dirigirse a la clínica para realizar su aporte.