De $us 3.000 a $us 400 baja el límite para compras por internet

La crisis por la falta de dólares en el país se agudiza con más restricciones.

Por Miguel Lazcano

La crisis por la escasez de dólares en el país se agudiza cada día que pasa. Desde hace un mes, las entidades bancarias han empezado a restringir aún más los límites para las compras por internet con tarjetas de débito.

Si hace un año el límite máximo para compras de productos y servicios del exterior llegaba a los $us 3.000, ahora ese monto ha bajado hasta los $us 400. Incluso hay un banco que ha puesto ese tope hasta los $us 35 por mes.

Para restringir aún más el acceso a este servicio, algunas entidades financieras han restringido temporalmente las compras por internet para sus clientes nuevos.

Dependiendo del banco, los límites mínimos van desde los $us 35 hasta un máximo de $us 300 cada mes. Algunos bancos, inclusive, han restringido las compras por internet para sus clientes nuevos. Esto se debe a la escasez de dólares en el país, lo que afecta directamente a los usuarios.

Javier Bustamante estudia en el extranjero y está de vacaciones en Bolivia. En mayo tenía que hacer un pago de $us 2.500 por un curso, pero en su banco le explicaron que los límites habían bajado hasta un máximo de $us 1.000 por mes. Hace una semana, antes de irse, quiso hacer otra transferencia, pero le dijeron que ahora solo podía hacer un abono máximo de $us 100 cada quincena.

Como él hay infinidad de casos de usuarios que compran productos vía online del exterior o requieren hacer un pago por un servicio. Por ejemplo, a los proveedores de servicios de streaming (Netflix, Disney+, HBO Max y otros) no se les puede pagar en cuotas por la suscripción mensual o explicarles que por políticas internas del banco a uno le han restringido al mínimo las compras por internet.

La Razón hizo consultas en ocho bancos múltiples. Para ello, llamó a cada uno de los call center de servicio al cliente para pedir información sobre los límites máximos para compras por internet.

En uno de los bancos, la explicación era que hasta el año pasado el límite máximo era de Bs 21.000 o su equivalente en dólares al tipo de cambio oficial (unos $us 3.017), pero que se habían hecho algunos ajustes en el tarifario y que ahora el límite máximo por mes era de Bs 2.100 (unos $us 302). Cuando se le consultó si esa determinación era del banco o de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la respuesta fue que los cambios son una política interna de la entidad que luego es puesta a conocimiento del ente regulador.

En otra entidad financiera se indicó que desde el 11 de julio el límite máximo para compras por internet era de $us 100 cada 15 días. La funcionaria del banco sugirió gentilmente que, si el pago excedía ese monto, una de las alternativas era hablar con el proveedor del servicio o vendedor del producto para que acepte pagos parciales. “Usted habilita su tarjeta mañana, que es 1 de agosto, y el 16 la habilita nuevamente para completar el pago”, fue la sugerencia.

En otra entidad financiera, cuyo accionista mayoritario es el Estado, se informó que el monto máximo era de $us 100 cada 15 días.

En resumen, tres bancos fijaron montos máximos de $us 100 cada 15 días ($us 200 al mes), uno permite pagos semanales de $us 100 (en total $us 400 al mes) y otro de $us 200 quincenalmente ($us 400 por mes). También hay una entidad bancaria que fijó un límite máximo de $us 75 cada 15 días ($us 150 al mes), otra de $us 35 cada mes y, por último, un banco que fijó el monto máximo en $us 300 mensualmente.

Bolivia atraviesa desde febrero de 2023 una escasez de dólares debido a la caída de las reservas internacionales. De acuerdo con cifras oficiales, las reservas se han desangrado en los últimos años y pasaron de un pico superior a los $us 15.000 millones en 2014 a mucho menos de $us 2.000 millones en la actualidad. Uno de los factores tiene que ver con la caída en las ventas de gas natural debido a una menor producción.

También ha provocado elevados niveles de especulación de la divisa estadounidense. En Bolivia la tasa oficial es de Bs 6,96 por dólar, pero en el mercado negro o paralelo se cotiza hasta en Bs 12,50.

La principal causa es la caída de las reservas monetarias

Uno de los principales factores para la escasez de dólares en Bolivia es la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Según datos oficiales, en la última década, entre 2014 y 2023, las reservas de divisas se han reducido de $us 15.122 millones a $us 1.709 millones. Esta situación ha generado problemas serios de abastecimiento de dólares.

En su informe de junio de este año, Oxfam señala que antes de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por COVID-19, la economía boliviana ya venía en descenso, debido principalmente a la caída de los precios internacionales de las materias primas, al elevado gasto público, al creciente crédito interno y a la subvención a los combustibles, que resultaron en un aumento de la deuda pública, en una reducción de las reservas internacionales y en la disminución de los ahorros fiscales.

“La economía boliviana enfrenta desafíos importantes, entre ellos un alto déficit fiscal, escasez de hidrocarburos y una disminución de las reservas internacionales. Este último aspecto ha generado una crisis cambiaria que tiene como síntoma más visible la escasez de dólares, lo cual limita las transacciones con el exterior y, por ende, coloca a la economía en una tendencia al estancamiento”, afirma.

Para la Oxfam, una institución formada por 90 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países, esta coyuntura “ha generado desconfianza entre los actores económicos respecto a la capacidad de la economía boliviana para resistir los shocks externos”.

La crisis debido a la escasez de dólares comenzó en febrero de 2023.

Fuente: La Razón