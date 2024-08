Desde Miami hasta Bruselas, miles de venezolanos salieron a protestar contra el fraude de Maduro

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/W5z3Sk4W-34142307.mp4 Desde Miami hasta Bruselas, cientos de venezolanos salieron a protestar contra el fraude de Maduro

Fuente: Infobae

Mientras las calles de Venezuela se inundaban de personas con banderas y carteles que protestaban contra el fraude de Nicolás Maduro, cientos de venezolanos exiliados por todo el mundo también hacían lo propio en sus ciudades, acompañando el llamado de María Corina Machado. Así, desde Miami hasta Bruselas, los opositores se hicieron sentir y dejaron en claro que lucharán “hasta el final” y harán defender su voluntad de un cambio.

La directora del Comando Con Venezuela en Estados Unidos, María Teresa Morín, se encargó de reunir este sábado a sus simpatizantes en el sur de la Florida, que se acercaron a la sede de la Alcaldía de Miami con entusiasmo, carteles y vestimenta con los colores de la bandera. “Vamos a rechazar las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro de desconocer el resultado de la voluntad del pueblo venezolano, que decidió que nuestro presidente es Edmundo González Urrutia”, dijo Morín.

Asimismo, se refirió a las imágenes que circulan sobre los arrestos y la represión de la dictadura chavista y aseguró que “ya ni siquiera tienen medio a lo que sus palabras puedan generar”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/9JAG6F0e-34142307.mp4 https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/uh4Z2wuU-34142307.mp4 Venezolanos en Miami se sumaron a la marcha opositora contra el fraude chavista

En la región, las muestras de apoyo también llegaron desde Panamá, donde cerca de doscientos venezolanos se reunieron en el parque de Urracá, en la capital, al grito de “Libertad” y “Viva Venezuela”, con la convicción de que González Urrutia fue el ganador el pasado 28 de julio y “ahora, vamos a cobrar”. A la concentración se sumó el alcalde, Mayer Mizrachi, quien expresó su “empatía y compañerismo con los que luchan por la democracia” y aseguró que si bien “Panamá es su casa y odiaría que se fueran (…) odio más que se tengan que quedar por las razones equivocadas”.

Panamá es uno de los países que, al igual que Estados Unidos, ya reconoció al opositor como presidente electo.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/9JAG6F0e-34142307.mp4 Así protestaron los venezolanos en el parque Urracá de Panamá, en apoyo a Edmundo González y María Corina Machado

Otro grupo de migrantes se manifestó en la sede de la Embajada de Venezuela en Santo Domingo, República Dominicana, con el mismo propósito. “Las expectativas siguen siendo grandes, lo que estamos esperando es que terminen de decir que Edmundo González es el presidente de la República por vía formal y, mientras esto no ocurra, van a seguir organizándose manifestaciones”, sostuvo el coordinador general del comando de campaña opositor en el país, Kleber Correa.

En la vecina Bogotá las banderas y la marea azul, roja y amarilla también coparon las calles, al grito de “abajo la dictadura” y “libertad”. “Quiero volver a mi país, quiero volver a mi casa”, decían algunos de los allí presentes, mientras otros aseguraron sentir “frustración pero también fe”. “Maduro debería entregar el poder e irse, es lo mejor. No queremos violencia, solo que se vaya… solo queremos la paz”, agregaron.

“Díganle a su mamá, a su papá, a su familia, aguántenos las hallacas que no es para diciembre… es para enero el reencuentro, cuando esté Edmundo en Miraflores”, arengaba, por su parte, la diputada exiliada Gabriela Arellano. “No nos podemos cansar, no nos podemos desanimar y nuestra principal tarea es visibilizar lo que pasa allá (…) no más cárcel, no más represión”, agregó.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/lo0bSqQb-34142307.mp4 En Bogotá, cientos de venezolanos salieron a protestar

Europa también alzó su voz y dijo basta a la dictadura de Maduro. En la Puerta del Sol, en Madrid, cientos de personas se reunieron, a pesar del calor, con banderas de Venezuela y España y carteles en los que se leían mensajes variados: “Ganó Edmundo”, “Venezuela ganó”, “Maduro tiene balas, nosotros tenemos votos” y “SOS Venezuela”.

También se hicieron presentes fotos de detenidos injustamente en las protestas de esta semana y las denuncias por “represión y muertes”. Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas exiliado en España, participó del encuentro y denunció que “mercenarios” enviados desde Nicaragua o Cuba apoyan “la represión” del régimen “contra su pueblo” y se preguntó si la comunidad internacional “permitirá que un pueblo inocente, pacífico, que aceptó el reto de ir a elecciones, sea masacrado por un dictador como Maduro”.

Por otro lado, acompañaron la marcha el líder de Vox, Santiago Abascal, quien lamentó que “el pueblo venezolano que está padeciendo una tiranía criminal”, con “el robo de las elecciones, la represión”, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien celebró que “hoy en todo el mundo hay un grito unánime a la misma hora y es que queremos una Venezuela libre, queremos que se respete el resultado de las elecciones”.

“Tenemos las actas, queremos democracia” fue el grito que encabezaron los venezolanos en Bruselas, que imprimieron letreros con los votos que la PUD confirmó que -efectivamente- consiguió su candidato: 7.156.462. Nuevamente, las banderas se hicieron presentes, al igual que la confianza de que “vamos a cobrar”.

Los venezolanos en Europa pidieron la paz para su país (EFE) Los venezolanos en Europa pidieron la paz para su país (EFE)

Imágenes similares llegaron desde Berlín, en Alemania, donde las calles se tiñeron tricolor con pedidos de “democracia para Venezuela” y “abajo las cadenas”.

Por último, Milán lazó la voz con el reclamo de que “el que pierde las elecciones, se va, debe irse”. “Lo hemos dicho en todos los idiomas, lo dijo la primera ministra, Giorgia Meloni, lo dijo el Ministro de Exteriores italiano… nosotros no toleramos que sea un país (…) gobernado por una dictadura. Se debe restituir la democracia en Venezuela, a los venezolanos”, dijo uno de los allí presentes y ratificó, a continuación: “Los votos los tuvo González y no descansaremos, haremos de todo para darle a González el poder que los venezolanos le dieron con el voto”.