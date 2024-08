Detienen a un hombre en España tras jactarse en redes que no entraría a prisión

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un hombre fue detenido en Valencia, España, apenas minutos después de jactarse en una transmisión en vivo en redes sociales de que no entraría en prisión, informó la Policía Nacional.

Durante el ‘live’, el hombre comentó que debía presentarse a las 20:00 [hora local] del martes a un centro penitenciario, pero que no lo iba a hacer.

«A las 08:00 de la tarde entro, ahí lo tengo en el calendario«, expresa y ante una pregunta de un espectador de si en efecto ingresaría a la prisión, respondió: «Eso dicen, pero no creo (…) con esta calor menos. No hay aire acondicionado, no hay nada».