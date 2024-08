Día Internacional del Gato: ¿por qué se celebra el 8 de agosto y otras dos veces más en el año?

Estas fechas especiales invitan a reflexionar sobre la relación entre humanos y felinos, así como a adoptar prácticas responsables que aseguren su salud y felicidad

Fuente: infobae.com

A lo largo del año, los gatos se convierten en protagonistas de diversas celebraciones que exaltan su presencia en nuestros hogares y promueven la conciencia sobre su bienestar y cuidado adecuado. Desde homenajes a gatos célebres hasta iniciativas internacionales, estas fechas especiales invitan a reflexionar sobre la relación entre humanos y felinos, así como a adoptar prácticas responsables que aseguren su salud y felicidad.

Las 3 fechas en las que se celebra el Día Internacional del Gato

Cada año, los amantes de los gatos tienen múltiples ocasiones para celebrar a sus compañeros felinos en tres fechas específicas: el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre.

20 de febrero

El 20 de febrero se celebra en honor a Socks, el famoso gato que vivió en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Socks fue adoptado por Chelsea Clinton y rápidamente se convirtió en una celebridad, participando en eventos públicos y recibiendo una gran cantidad de atención mediática. Tras su fallecimiento en 2009, debido a un cáncer de garganta, varias organizaciones de protección animal decidieron establecer esta fecha para rendirle homenaje. La popularidad de Socks ayudó a promover la causa de los derechos de los animales y a aumentar la conciencia sobre la importancia del cuidado responsable de las mascotas.

8 de agosto

El 8 de agosto fue designado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) en 2002 como el Día Internacional del Gato. Esta fecha fue elegida porque coincide con la época de mayor fertilidad de los gatos en el hemisferio norte, cuando la temperatura y la luz solar prolongada aumentan su actividad y reproducción. El objetivo principal de esta celebración es recordar a la sociedad la importancia de respetar y amar a estos animales, así como concienciar sobre la esterilización para controlar la superpoblación felina y evitar el abandono. Agosto es conocido como “el mes de los gatos”, y esta fecha sirve como un recordatorio para promover prácticas responsables de adopción y cuidado.

29 de octubre

El 29 de octubre se celebra como el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, una iniciativa promovida por la activista Colleen Paige. Este día tiene como objetivo aumentar el número de adopciones y reducir la cantidad de gatos callejeros en las grandes ciudades. Aunque inicialmente se estableció en Estados Unidos, esta celebración se ha extendido a nivel mundial. El Día Nacional del Gato enfatiza la importancia de la adopción responsable, la vacunación y el cuidado adecuado de los gatos, destacando que estos animales son miembros valiosos de nuestras familias.

Cómo demostrarle cariño a mi gato

La manera de demostrarle cariño a un gato ha sido tema de discusión entre expertos en comportamiento felino. Aunque para algunos las caricias son una forma efectiva de vincularse con sus mascotas, no siempre es el caso para los gatos. Entender el lenguaje corporal y las preferencias de estos animales es esencial para asegurarse de que nuestras muestras de afecto sean bien recibidas.

Para acariciar a un gato de forma adecuada, es fundamental prestar atención a su lenguaje corporal. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal indican que señales como las orejas hacia atrás, la cola agitada o los maullidos insistentes pueden indicar que el animal no se siente cómodo con las caricias. Ignorar estas señales puede llevar a que el gato se sienta amenazado o incómodo, afectando negativamente la relación entre el propietario y la mascota.

La Universidad de Nottingham Trent, representada por la Dra. Lauren Finka, ha revelado información crucial para los amantes de los felinos interesados en aprender a acariciar correctamente a sus mascotas. La investigación sugiere que la mayoría de los gatos no disfrutan ser acariciados de la manera que los humanos preferirían hacerlo. Esto se debe a que los gatos, por naturaleza, no son inherentemente sociales ni están acostumbrados al contacto físico constante. Las caricias suelen ser más toleradas que disfrutadas por los gatos, especialmente cuando se concentran en áreas poco preferidas. Según Finka, es común que los gatos soporten el contacto físico por los beneficios asociados con la relación propietario-mascota, tales como comida y atenciones. Sin embargo, estos momentos de contacto pueden no ser del todo placenteros para ellos.

Una de las zonas que los gatos suelen considerar incómodas es la base de la cola, lo que puede generar respuestas negativas como un giro brusco de la cabeza o incluso el alejamiento. Otra área crítica a evitar es el vientre. La Doctora Finka advierte que el vientre de los gatos es una zona muy vulnerable, que protege órganos vitales.

Además de evitar las áreas sensibles, es importante considerar otras formas de demostrar cariño a un gato: jugar con el gato permite que se mantenga activo y mentalmente estimulado; crear un entorno seguro proporciona un espacio tranquilo donde el gato pueda relajarse; vigilar su alimentación y ofrecer una dieta balanceada con premios ocasionales, asegurándose de que no excedan su asignación diaria de alimentos para mantener un estilo de vida saludable; y fomentar la sociabilización temprana durante el período crítico de sociabilización, entre las dos y las nueve semanas de vida, es fundamental exponer a los gatitos a diversos estímulos de manera controlada para que desarrollen un carácter equilibrado y una buena relación con los humanos.

Para demostrarle cariño a tu gato, es esencial respetar su espacio y sus señales de incomodidad. Un gato que se siente seguro y comprendido será un compañero más feliz y saludable

Cuidados elementales para tener en cuenta a la hora de adoptar un gato

Adoptar un gato puede ser una experiencia gratificante y llena de amor, pero también conlleva una serie de responsabilidades. Para asegurarse de que su nuevo compañero felino tenga una vida feliz y saludable, es fundamental considerar ciertos cuidados esenciales antes de dar este importante paso.

Cuando un gato llega a su nuevo hogar, necesita un espacio seguro donde pueda adaptarse lentamente a su entorno. En los primeros días, es recomendable mantener al gato aislado en una habitación tranquila con todo lo necesario: una caja de arena, un comedero, un bebedero y un lugar donde pueda esconderse, como una caja de cartón. Esto le permitirá sentirse más seguro y comenzar a explorar su nuevo hogar de manera gradual.

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la alimentación y el cuidado sanitario del gato. Según contó a Infobae, la veterinaria Claudia Espina, es vital asegurar que se pueda cubrir un buen plan sanitario, incluyendo la vacunación y la prevención de pulgas y parásitos. La comida y el agua fresca deben estar siempre disponibles y los recipientes deben estar situados lejos de la bandeja sanitaria para evitar contaminaciones.

Contrario al mito de que los gatos no necesitan atención, estos animales requieren tiempo y espacio para jugar y ejercitarse. Espina enfatiza la importancia de dedicar al menos 20 minutos diarios a jugar con el gato, especialmente si vive en un departamento. Para esto, es útil tener rascadores y juguetes que mantengan al gato entretenido y activo. Los rascadores no solo ayudan a liberar el estrés, sino que también permiten a los gatos ejercitarse y mantener sus uñas en buen estado.

La convivencia entre gatos y otros animales, como perros, es posible y puede resultar en grandes amistades, según la psicóloga especialista en etología y bienestar animal, Helena Bat. Es esencial realizar las presentaciones de manera gradual y cuidadosa para asegurar una buena adaptación. Esto puede incluir permitir que los animales se vean y huelan a través de una reja o puerta antes de tener contacto directo.

Adoptar un gato es un compromiso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Al proporcionar un entorno seguro, una dieta adecuada, atención sanitaria y suficiente estimulación, los adoptantes pueden asegurar que su nuevo amigo felino tenga una vida feliz y saludable. La clave está en entender y atender las necesidades del gato, lo que resultará en una convivencia armoniosa y enriquecedora para ambos.