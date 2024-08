Diálogo Nacional: Doria Medina espera que haya voluntad de aplicar las propuestas que surjan

Fuente: Red Uno

El empresario y economista Samuel Doria Medina, indicó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que espera que el Gobierno tenga la voluntad de aplicar las propuestas que darán a conocer los empresarios privados y los sectores productivos al presidente Luis Arce en el Diálogo Nacional por la Economía y la Producción el miércoles 14 de agosto.

Doria Medina, calificó de interesantes a estas propuestas y aseguró que podrían solucionar el actual problema económico por la que atraviesa el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nunca perdemos la esperanza, sabemos que los sectores productivos van a llevar propuestas interesantes para reducir el gasto y reducir ciertos problemas estructurales de la economía como las restricciones a las exportaciones y el uso de la biotecnología.

Esperamos que algo salga, pero como se ha visto en anteriores reuniones se acordó cosas interesantes, pero no se cumplieron.

“Esperemos que esta no sea otra reunión más para mejorar y cambiar las expectativas pero que en los hechos no haya ninguna voluntad de hacer cambios importantes e integrales para enfrentar la crisis.

Samuel Doria Medina, indicó que no se debería esperar dos años para aplicar el uso de tecnología. En este sentido recomendó al Gobierno de Luis Arce, que aplique la biotecnología a través de un decreto, lo más rápido posible.

Soluciones

Para el empresario, lo primero que se debe hacer es reducir el gasto público, puesto que si no se lo hace el dólar continuará subiendo.

“Yo le pondría todas las medidas necesarias para que puedan usar semillas mejoradas, a partir de la esta semana, le brindaría seguridad jurídica y facilitar todo lo necesario para que aumente la producción agrícola y aumentar las exportaciones; también daría todas las condiciones necesarias para que aumente el turismo, quitaría la necesidad de visa para los turistas”.

El empresario, también aseguró que debería haber libre importación del diésel, pues muchas empresas que han mostrado interés, pero no han podido aplicar a los permisos.

“No se están tomando medidas que cambien este problema, porque se sigue gastando como cuando exportábamos $us 5.000 millones de gas y el año pasado solo exportamos $us 2.000 millones (…) no se están tomando medidas estructurales e integrales de fondo y lastimosamente lo que se puede prever que la situación económica se va a ir complicando en adelante”, manifestó el empresario.