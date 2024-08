Diputado Astorga pide aprehender a Morales si no se presenta ante la justicia

El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, exige a la justicia proceder con la misma celeridad que actuó contra líderes de oposición, y aprehender de manera inmediata al expresidente Evo Morales si no se presenta a declarar dentro del proceso que inició el Procurador General del Estado por injurias y calumnias.

Santa Cruz.- “Acá Evo Morales debería ser detenido inmediatamente si es que no se presenta a declarar, recordemos que a Luis Fernando Camacho lo han detenido con la excusa de que no se presentó a declarar. Acá se tiene que medir con la misma vara a todos, si es que no va a declarar Evo Morales tiene que ser detenido inmediatamente”, expresó el diputado Astorga.

Morales anunció, este fin de semana, que no se presentará al proceso que le inició el procurador del Estado César Siles por los delitos de difamación, calumnia e injurias. Afirmó que tales denuncias no le causan miedo. “Que me procese, no me voy a presentar, que me meta a la cárcel. No voy a ir, tienen citación, haga lo que hagan. (En el gobierno) de Lucho Arce me están procesando, que me procesen, no tengo miedo”, dijo Morales en su programa difundido a través de Radio Kawsachun Coca.

En criterio de Astorga, es hora de que las autoridades pongan un punto final a las “bravuconadas” de Morales. “Esperemos que el gobierno, el Procurador se ponga los pantalones y si Evo Morales no declara tiene que ser detenido”, manifestó Astorga.

La pasada semana Siles formalizó la demanda penal contra Morales por calumnias, difamación e injurias, delitos de acción privada. La demanda fue sorteada al juzgado 12 avo de Sentencia en lo Penal y está en la etapa de actos preparatorios, donde el Procurador solicitó a las diferentes instancias, a través del juez, documentación e informes con el fin legalizar las pruebas.

En junio pasado, Morales, sin exponer pruebas, acusó al procurador Siles de pedir 40 mil dólares a 10 militares detenidos por los sucesos del 26 de junio en la Plaza Murillo, prometiendo liberarlos.

De acuerdo al procedimiento, si Morales no se presenta a la citación, las autoridades judiciales emitir una orden de aprehensión y la Policía se encarga de ejecutar la misma para que el acusado se presente a declarar.