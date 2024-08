Diputado Reyes sobre las limitaciones que impone la ASFI: «La gente puede hacer lo que quiera con su dinero»

El diputado Alejandro Reyes. Foto: Pablo Peralta / Visión 360

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) por La Paz, Alejandro Reyes, criticó este viernes la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de limitar las operaciones con estos instrumentos financieros en el exterior y sostuvo que “la gente puede hacer lo que quiere con su dinero”.

«La ASFI se estrella contra el usuario de las tarjetas de crédito, acusándolos de uso indebido en cerveza o fichas de casino; la gente puede hacer lo que quiere con su dinero. ¡La autoridad no debe meterse en decisiones individuales! ¡Es un estado Padrastro!”, dijo el diputado desde la red X.

Ayer, jueves, la directora de la ASFI, Ivette Espinoza, expresó que el uso de las tarjetas de débito y crédito en el exterior reportó un incremento “inusitado” e «inadecuado» en movimientos de dólares. “Se han utilizado tarjetas para ir a casinos, comprar fichas, para comprar en países limítrofes grandes cantidades de cerveza; frente a este crecimiento inusitado del uso inadecuado de estas tarjetas se ha tenido que poner controles y limitaciones”, dijo la autoridad.

La medida fue también criticada por analistas y economistas, como Gabriel Espinoza, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), quien dijo que “le parece terrible desde una perspectiva regulatoria que se generen este tipo de figuras de uno adecuado o inadecuado, legal o ilegal, que no está escrito en la norma”.

“Un regulador tiene un marco estricto para moverse y es lo que está escrito en la norma, no puede ir más allá de la normativa y la ASFI está yendo más allá”, expresó a la red Uno.

Para Espinoza, el origen del problema es la propia ASFI, cuando obliga a las entidades financieras a mantener un tipo de cambio oficial que hoy ya no existe. “El Gobierno ya no es capaz de proveer divisas al precio que el propio Gobierno establece; quiere mantener un tipo de cambio fijo, pero no tiene dólares suficientes para cumplir y deja a los usuarios abandonados y en un entorno conflictivo”.