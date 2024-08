Dirigente del transporte pesado Héctor Mercado: ‘Nunca estuve de acuerdo con el MAS’

Fuente: erbol.com.bo

Ante las acusaciones recibidas de autoridades de gobierno sobre tener vínculos con el ala del Movimiento al Socialismo (MAS) liderada por Evo Morales, el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Héctor Mercado, aseguró no tener ningún vínculo con partidos políticos e incluso declaró que nunca estuvo de acuerdo con el MAS.

“Héctor Mercado nunca ha estado de acuerdo con este partido del MAS. (…) Desde el gobierno del señor Evo Morales, el transportista comenzó a ser sancionado con multas; hemos sido los que más hemos pagado impuestos”, dijo Mercado.

En entrevista con el programa La Mañana en Directo de Erbol, el dirigente sostuvo que nunca ni siquiera le dio la mano a Evo Morales.

“Debo decirles que yo no conozco personalmente al señor Evo Morales, nunca he tenido el gusto de estrecharle la mano, tampoco al señor Andrónico Rodríguez. (…) Héctor Mercado no se debe a ningún partido político”, aseguró.

Mercado hizo referencia al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, como la persona que intenta desprestigiarlo.

“Hay que tomarlo como de quien viene. Esto de seguro que lo hace el señor Montaño; creo que ha tomado esta situación como un tema personal (…) queriendo hacer daño a mi persona y, lo peor, a mi familia”, declaró el dirigente.

Renuncia de ministros:

El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte ratificó que su sector mantiene el pedido de renuncia de los ministros de Obras Públicas e Hidrocarburos por la mala gestión que tuvieron en el conflicto del transporte y los combustibles.

Sostuvo que la suspensión del bloqueo de caminos fue solo por las fiestas patrias y que en cualquier momento retomarán las medidas de presión porque la distribución de combustible a los surtidores es insuficiente y continúan las filas de vehículos.