Disminuye la producción de cerdo por insumos caros y menos granos

Los efectos en la producción cárnica en el departamento de Santa Cruz a raíz de la disminución de volúmenes de granos en las campañas de invierno y verano del 2024, ponen en emergencia al sector pecuario, que ven un alza constante en los costos de los insumos.

Por esta situación, tanto avicultores, porcicultores y productores de leche ya advierten menor producción en los siguientes meses y futuro cierre de granjas.

El presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (ADEPOR), Jorge Méndez afirmó que están en emergencia por varios factores el elevado costo de los insumos, la falta de dólares, diésel y el bloqueo de carreteras.

Méndez que en la actualidad falta de todo para realizar la producción de carne de cerdo de manera normal, ya que importan el 70% de los elementos que usan para la crianza y engorde de los animales. “Que yo sepa hasta ahora no ha habido cierre de granjas, pero sí puedo asegurar que está disminuyendo la oferta porque muchos granjeros están reduciendo su producción frente al panorama de incertidumbre que hay en el país”, puntualizó.

Por otra parte, el presidente de Adepor sostuvo que la falta de carburantes también imposibilita a los productores trasladarse a sus granjas, movilizar el personal y sacar a los cerdos a los centros de comercialización. “Creo que ahora el país entero está en emergencia. En esas condiciones no hay como llevar granos a la granja y comercializar cerdos porque no hay combustible y las carreteras están bloqueadas”.

Según Méndez, bajo estas circunstancias, en algunos predios optaron por el despido de personal, reducción del número de partos mensuales o semanales, y otras maneras de achicar el gasto porque el dinero no alcanza para mantener el presupuesto que tiene una granja.

Avicultores también en situación critica

También los productores de pollo y huevo tienen los mismos problemas. Omar Castro, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), indicó que la sequía afectó a las dos campañas agrícolas y derivaron en elevados costos del maíz y sorgo que consumen las aves.

“Nuestros costos de producción se han incrementado. A esto se suma la escasez de dólares que afecta nos afecta en la importación de reproductoras, que impactará en el primer trimestre del próximo año con menos el 10% de oferta de pollo”, expresó.

La producción de maíz en Bolivia es deficitaria en al menos 600 mil toneladas, acota Castro. “Debemos dejar claro que Emapa compra de la misma producción deficitaria. El sector beneficiado con el maíz subvencionado solamente es capaz de producir el 20% de la cadena pecuaria a nivel nacional”, expresó Castro, quien agregó que hace seis años la superficie de maíz cayó de 200 mil a 120 mil hectáreas de maíz en la campaña de verano.