Doria Medina sostiene que no gastar en 19 empresas públicas puede generar un ahorro de Bs 9.000 MM

El empresario Samuel Doria Medina. Foto: Captura de video

¿Cuánto podría ahorrar el país si deja de financiar a las empresas públicas deficitarias? El empresario y político Samuel Doria Medina publicó un video en la red Tik Tok en el que sostiene que Bolivia podría ahorrar alrededor de mil millones de dólares al año solo dejando de gastar en 19 de estas compañías.

“Para poder tener una idea de qué monto estamos hablando, he recurrido al Presupuesto General del Estado (PGE) de 2024 y la primera sorpresa que me he llevado es que en ese presupuesto, donde deberían estar todas las empresas públicas, solamente figuran 29, pese a que sabemos que hay más de 100”, dice en su relato.

Luego, sigue y expone que, de esas 29 empresas, hay 10 que “son importantes” y que tienen que permanecer, como YPFB, YLB (litio), Entel, entre otras; pero remarca que hay 19 que generan pérdidas, empresas que no tienen sentido económico, y sobre las cuales “no es lógico que el Estado las mantenga”.

“Me he sorprendido nuevamente al ver que con solo evitar gastos en 19 empresas Bolivia tendría un ahorro de 9.000 millones de bolivianos, más de mil millones de dólares”, expresó el exempresario cementero.

Analistas y economistas sostienen que hay más de un centenar de empresas controladas por el Estado que generan cuantiosas pérdidas en cada gestión y contribuyen a elevar el déficit fiscal.