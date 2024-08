Dos muertos fueron hallados dentro de un vehículo en carretera a Los Yungas

Las personas fallecidas son un adulto y un adolescente quienes se encontraban al interior del vehículo, a la altura del puente San Juan, de la comunidad de San Rafael.

La Paz, Bolivia.-

El coronel Marco Céspedes director Departamental de Tránsito de La Paz, informó este lunes que, la Policía, tomo conocimiento de un hecho lamentable, donde dos personas fueron halladas sin vida al interior de un vehículo en la carretera La Paz – Yungas.

Según las investigaciones preliminares, el hallazgo de los cuerpos sin vida, se debería a un hecho de tránsito que se habría suscitado en inmediaciones del puente San Juan, de la comunidad de San Rafael.

Personal de la Unidad de tránsito se habría constituido al lugar, a efectos de realizar el levantamiento legal de los cadáveres, además de realizar las pesquisas correspondientes.

Pobladores del lugar habrían manifestado que, dos vehículos impactaron, sin embargo, uno de ellos se retiró del lugar, presumiblemente llevando a personas heridas a nosocomios producto de este accidente.

“Uno de los vehículos protagonistas, es un minibús color gris de servicio particular, no se ha identificado al conductor de este vehículo. También hay otro vehículo protagonista que no ha sido identificado y tampoco el conductor”, manifestó Céspedes.

Las personas fallecidas serían un adolescente de 16 años, y un adulto de 47, el caso se encuentra en proceso de investigación.