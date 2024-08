El Alto: Gremiales del norte piden reducir salarios de autoridades y cerrar ministerios, pero seguir con la subvención

Ante la crisis económica, los gremiales del norte de El Alto pidieron que para ahorrar recursos se elimine la renta de expresidentes, pero también se reduzcan los salarios en los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de eliminar al menos cinco ministerios y un viceministerio.

Fuente: Erbol

El dirigente Felipe Quispe dijo que no se puede entregar sueldos de más de 20 mil a exmandatarios, entre quienes mencionó a Evo Morales, mientras la población se muere de hambre sin reactivación económica.

También exigió que se rebajen los sueldos en el Ejecutivo y Legislativo en medio de la crisis, puesto que existen sueldos superiores a los 20 mil bolivianos.

En cuanto a los ministerios, indicó que se deben eliminar el de Obras Públicas porque no funciona con proyectos, el de Relaciones Exteriores porque no gestiona recursos, el de la Presidencia porque no hace nada más que daño económico, el de Trabajo y el de Culturas, por no aportar nada al país.

Asimismo, Quispe pidió la eliminación del Viceministerio de Deporte, porque no tiene resultados mientras los atletas se dedican a su actividad con su propia plata.

Subvención

El ejecutivo de los gremiales del norte señaló que se debe mantener la subvención a los carburantes y rechazó las opiniones de dirigente del ala “arcista” que piden su anulación.

Advirtió que, de levantar la subvención, el pasaje de transporte costaría Bs3,50 y el huevo llegaría a costar Bs2,20. Es decir, que la población no estaría en condiciones de afrontar ese incremento.