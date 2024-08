¿El clima del planeta está cerca de llegar a su punto crítico? Las 7 consecuencias que alertan los expertos

El calentamiento global generaría que los sistemas naturales se encuentren al borde del colapso, con efectos irreversibles. Los científicos advierten que estos cambios podrían suceder mucho antes de lo esperado.

El calentamiento del planeta podría dar pie a grandes cambios en el mundo natural que serían difíciles de revertir, o quizá imposible (Mira Rojanasakul/The New York Times)

Justo ahora, cada momento de cada día, los seres humanos estamos reconfigurando poco a poco el clima de la Tierra. Veranos más calientes y tormentas más húmedas. Océanos más elevados e incendios forestales más violentos. Las amenazas a nuestras casas, nuestra sociedad y el medioambiente que nos rodea se multiplican sin parar.‌

Las predicciones más recientes de los expertos son desalentadoras. Incluso si la humanidad se apresura a controlar el calentamiento global, entre el 70 y el 90 por ciento de los corales que en la actualidad forman arrecifes podrían morir en las próximas décadas. Si no lo controlamos, el saldo sería del 99 por ciento o más . Un arrecife puede parecer saludable justo hasta el momento en que sus corales empiezan a blanquearse y morir. Al final, es un cementerio .‌

Cuando los corales cambian de color a blanco fantasmal , no siempre es porque estén muertos, y es posible que sus arrecifes todavía no se hayan perdido para siempre. Cuando se concentra mucho calor en el agua, los corales expulsan a las algas que viven en simbiosis dentro de sus tejidos. Si las condiciones mejoran, pueden sobrevivir este blanqueamiento .

El blanqueamiento de corales se está transformando en un fenómeno regular, lo que amenaza la supervivencia de los arrecifes (Andrew Ibarra/NOAA via AP)

Los científicos afirman que, una vez que calentemos el planeta por encima de ciertos niveles, es posible que se pierda este equilibrio . Los efectos tendrían repercusiones enormes y sería difícil revertirlos. No sería como girar ligeramente una perilla, sino más bien como apagar un interruptor. Y no sería nada fácil volver a encenderlo.‌

Esto no quiere decir que sea inevitable que los corales que forman los arrecifes se extingan. Es posible que los más resistentes sobrevivan en grupos. Pero los ecosistemas vibrantes que estas criaturas mantienen serán irreconocibles. No es probable que haya una recuperación pronta, no en las áreas en que viven los corales hoy en día, a ninguna escala.‌

¿Cuándo podría suceder? Es posible que ya esté sucediendo.‌

Descongelamiento abrupto del permafrost‌

En el suelo que se encuentra debajo de los lugares más fríos del mundo, los restos acumulados de plantas y animales que murieron hace muchísimo tiempo contienen mucho carbono, aproximadamente el doble del que hay en este momento en la atmósfera. Cuando el calor, los incendios forestales y las lluvias descongelan y desestabilizan el suelo congelado, los microbios se ponen a trabajar y convierten este carbono en dióxido de carbono y metano.

Estos gases de efecto invernadero agravan el calor, los incendios y la lluvia, lo que a su vez intensifica el descongelamiento.‌ Al igual que muchos de estos vastos cambios autopropulsados en nuestro clima, es complicado predecir el descongelamiento del permafrost. Hay áreas enormes que ya se descongelaron en el oeste de Canadá, en Alaska y en Siberia.