El colombiano al que el chavismo acusó de traficar cocaína denunció una insólita confusión del régimen: «Es un homónimo»

Juan Daniel Sepúlveda Quintero le aseguró a Infobae que no tiene ninguna relación con café El Faraón, la compañía ligada al caso. "No he ido nunca a Venezuela, no tengo familia ni empresa ahí"





En un video que se viralizó se enseña la foto y empresa de Juan Daniel Sepúlveda como venezolano y relacionado a Café Faraón

“Soy colombiano, nacido en Medellín, departamento de Antioquia. Todas mis raíces son colombianas, tanto mis padres como mis abuelos y sus antecesores. No estoy prófugo en Medellín, mi ciudad de residencia permanente donde he estado durante toda mi vida. Es falso lo que indican medios y periodistas venezolanos, como Madelein García, de que soy venezolano y tengo cedula de ese país”, así lo destacó Juan Daniel Sepúlveda Quintero, a quien el régimen venezolano señala de estar relacionado a la empresa de café El Faraón.

“Me encuentro claramente ante una confusión debido a un homónimo, lo que no justifica que hayan utilizado mi imagen y el nombre de mi empresa por la cual he trabajado tanto, sin una real previa investigación, dado que, definitivamente la persona que buscan no soy yo”.

“Es claro que se remitieron a buscar solo en redes sociales como Linkedin un Daniel Sepúlveda y al estar yo relacionado al mundo del café, crearon toda una historia alrededor mío y de mi empresa, lo cual es calumnia y difamación, lo que es ilegal y muy delicado por parte tanto del Estado venezolano como de la periodista Madelein García”.

La empresa Café Faraón tiene su sede en el estado Táchira y pertenece a un venezolano cuyo nombre también es Sepúlveda

El joven de 30 años, le dice a Infobae, que está rechazando lo manifestado por el Ministro de Transporte, Mayor General (Av) Ramón Celestino Velásquez Araguayán quien aseguró que la banda propiedad de la droga incautada en el aeropuerto internacional de Maiquetía tiene tentáculos en la empresa colombiana de café Rasgos y que la intención era “preñar un avión de Conviasa con 3 toneladas de cocaína, en empaques de café, para llevarse a Rusia y luego emplear un avión de Turkish Cargo para llevarla hasta Afganistán”.

Esa droga estaba en empaques de la empresa de Café Faraón, propiedad del venezolano Daniel Sepúlveda, del estado Táchira, quien huyó hacia Colombia; entre los detenidos hay familiares de él y otros: los hermanos Charlie José y Carlos Jesús Colón Santoyo, Jesús Eduardo Salcedo Ruiz, Joangel Enrique Antón Sepúlveda, Alexis Alexander Sepúlveda Cobaria, Concepción Niño Torres, Roger Alfredo Vergara Pérez, Eliaxis Josué Nava Rodríguez, Alexander Nehomar Santalis y Yuisay Yaneiza Ramírez Pinto.

El 90% de los productos de la empresa Rasgos son sobre equipos para preparar café

Sepúlveda Quintero dice que nada tiene que ver con la empresa El Faraón, que los Sepúlveda del Táchira no son su familia. No se explica por qué el ministro Velásquez involucra a su empresa Rasgos con ese procedimiento. “Está afectando mi nombre y mi empresa, mi reputación, constituye un acto de difamación, no posee ningún tipo de argumentos, ni bases sólidas y coloca en riesgo mi integridad”.

Asevera que su única nacionalidad es colombiana y por ende mi cedula de ciudadanía también es de Colombia. “Soy empresario en el sector del café en Medellín, desde hace más de 8 años, soy fundador de la empresa “Rasgos – Inspiración en cada taza”, registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia el 7 de septiembre de 2022″.

Mi empresa se dedica a la comercialización de métodos y accesorios de café y a la venta de café colombiano: el 90% de nuestras ventas corresponden a los accesorios, es decir métodos de preparación de café como prensas francesas, cafeteras italianas, chemex, así como, accesorios: molinos eléctricos, infusores, souvenirs, llaveros, pines, entre muchos otros) y tan solo el 10% de nuestras ventas son producto de la venta de Café que se comercializa también con la marca Rasgos”.

Agrega que su empresa está conformada por 5 personas y que “todo el café que distribuimos es de caficultores colombianos que residen en los municipios del departamento de Antioquia. Hacemos parte del gremio del café de especialidad, nuestros valores fundamentales son la integridad, el orden y las relaciones trascendentales que se generan alrededor de una taza de café. Así mismo, como parte de nuestra labor social, creamos contenido educativo sobre café en nuestro canal de Youtube”.

Funcionarios de la GNB incautaron la droga que iba para Afganistán

Grave daño

Juan Daniel Sepúlveda Quintero no solo fue señalado por el Ministro de Transporte sino que una de las periodistas oficialistas, Madelein García, publicó su fotografía de redes sociales señalándolo de estar fugitivo por ser dueño de la empresa tachirense involucrada en la droga.

El empresario colombiano cree que buscaron en internet “Daniel Sepúlveda” como dueño de Café El Faraón y entre las búsquedas vieron que había una Daniel Sepúlveda dueño de la empresa de café Rasgos y se limitaron a decir que eran la misma persona, cuando son personas distintas, con nacionalidades distintas y sin relación entre ellos.

“El lunes 26 de agosto me llega por parte de una familiar una noticia donde se me estaba vinculando falsamente a actividades de narcotráfico, producto de una

incautación de 3.000 kilos de cocaína en la terminal aérea de Maiquetía-Venezuela y que tenía como destino Afganistán, además, donde se me vincula como propietario de la marca “Café El Faraón C.A.” también de Venezuela”, destaca Sepúlveda Quintero.

El Ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, señaló al dueño de la empresa Rasgos como si fuera el mismo de Café Faraón

“Nunca he estado en Venezuela, no tengo relaciones personales, ni profesionales con ninguna persona en ese país, por ende, no conozco el estado de Táchira, ni el municipio de Rubio, de donde se indica proviene el dueño de la empresa Café El Faraón, es importante además resaltar, que si existe una familia Sepúlveda en esa zona y existe un Daniel Sepúlveda de esa misma familia, sin embargo, no soy yo, no es mi familia”.

Asegura que “desconozco absolutamente todos los nombres que se mencionan como capturados con apellido Sepúlveda: Joanel Enrique Antón Sepúlveda y Alexis Alexander Sepúlveda Cobardía, así mismo, desconozco todos los demás nombres de los detenidos, porque como lo indiqué nunca he visitado el vecino país Venezuela y no tengo ni clientes, ni proveedores allí”.

Juan Daniel Sepúlveda Quintero le dice a Infobae que al saber de los señalamientos que se estaban haciendo contra él en Venezuela acudió ante las autoridades. “El estado colombiano ya está al tanto de la situación: fue colocada una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”.

Igualmente “una tutela sobre la misma situación, ya que es preocupante para mi familia, mi empresa y para mí esto que ocurre, porque coloca incluso en riesgo mi vida”

Enfatizó en que “no tengo ninguna relación con la marca “Café El Faraón C.A.”, no conozco a ninguna persona de la familia Sepúlveda en el estado de Táchira y el municipio de Rubio, nunca he ido a Venezuela, no estoy prófugo en Medellín porque es esta mi ciudad de residencia, mi compañía Rasgos en Colombia no posee ni clientes, ni proveedores, ni sedes en Venezuela o cualquier otro lugar de la frontera venezolana y no poseo cedula de identidad de Venezuela”.

Finalmente Juan Daniel Sepúlveda Quintero agradeció a Infobae por permitirle dar a conocer la situación tratando de “subsanar y corregir esta información que perjudica mi identidad e integridad”.